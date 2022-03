ISKCON Temple Attacked: बांग्लादेश की राजधानी ढाका (Dhaka) में शुक्रवार को इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले (ISKCON Temple Vandalized) को लेकर मंदिर के मेडिकल ऑफिसर रसमणी केशवदास (Rasmani Keshavdas) ने अहम जानकारी दी है. केशवदास के मुताबिक एक शख्स मंदिर छोड़ कर जाने के लिए उन पर काफी वक्त से दबाव बना रहा था. केशवदास के मुताबिक पुलिस ने भी हमलावरों के खिलाफ कुछ कदम नहीं उठाया है. ना ही अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई है. इस्कॉन मंदिर के मेडिकल ऑफिसर केशवदास वहीं थे, जब शुक्रवार को मंदिर पर हमला हुआ.Also Read - World Hindi News: बांग्लादेश में ISKCON मंदिर पर हमला, तोड़फोड़ के बाद कीमती सामान ले गई भीड़

इस्कॉन मंदिर पर हमले के चश्मदीद रहे केशवदास के मुताबिक हाजी शफीउल्लाह नाम का एक शख्स पिछले कई सालों से उन्हें मंदिर छोड़ने के लिए धमका रहा है. हाजी ने उन्हें मंदिर छोड़कर जाने के लिए रुपयों की भी पेशकश की है. केशवदास ने बताया कि हाजी के एक आदमी इशरफ सूफी ने उन्हें जान से भी मारने की धमकी दी है. Also Read - Bangladesh Violence: इस्कॉन ने कोलकाता में बांग्‍लादेश के डिप्‍टी हाईकमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया, धरना शुरू

हमले वाले दिन के बारे में बताते हुए केशवदास ने बताया कि उस दिन ये दोनों (हाफी शफीउल्लाह और इशरफ सूफी) करीब 500-600 लोगों के साथ आए और मंदिर की दीवार को तोड़ डाला. जब मंदिर के दो पुजारियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया. दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. घायलों की हालत में सुधार हो रहा है. Also Read - Attacks on Hindu Temples in Bangladesh: इस्कॉन ने PM मोदी से की अपील, कहा- हिंंसा रुकवाने बांग्लादेश में भेजें प्रतिनिधिमंडल

We were given a little security after making a Police complaint. Right now, 10 Police personnel are deployed here. We are still scared, though. Through you, we request your Government to help us. Our PM is also trying to help us. We request both PMs to help us: Rasmani Keshavdas pic.twitter.com/SNiYR5Di3V

