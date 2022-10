World Hindi News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आज सोमवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की थी. चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में इमरान खान को आगले पांच साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य ठहराया है.Also Read - इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका, क्या गृहयुद्ध में घिर सकता है क्या पाकिस्तान ?

पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने माना कि इमरान खान ने विदेशों से मिले तोशाखाना उपहारों का विवरण साझा नहीं किया और इसके लिए वो दोषी साबित हुए हैं. बयान में कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में उपहारों की बिक्री से होने वाली आय को भी साझा नहीं किया. मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 63(पी) के तहत सर्वसम्मति से खान के खिलाफ फैसला सुनाया. Also Read - माओ के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले शी जिनपिंग आखिर हैं कौन, कैसे पहुंचे सत्ता के शिखर तक | जानिए सबकुछ

इसके बाद पीटीआई चीफ को नेशनल असेंबली या पाकिस्तान की संसद के सदस्य के रूप में बाहर कर दिया. ईसीपी द्वारा घोषित निर्णय में, यह कहा गया है कि खान अब नेशनल असेंबली के सदस्य नहीं हैं और उनकी प्रतिक्रिया सही नहीं थी. फैसले के अनुसार खान भ्रष्ट आचरण में शामिल रहे हैं और नेशनल असेंबली में उसकी सीट खाली घोषित कर दी गई है. फैसले ने खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया. Also Read - पाकिस्तान: पूर्व पीएम इमरान खान की संसद सदस्यता खत्म, लड़ना होगी लंबी कानूनी जंग

#UPDATE | Pakistan: The Islamabad High Court (IHC) rejected former PM Imran Khan’s plea to instantly suspend the Election Commission of Pakistan’s (ECP) decision of his disqualification in the Toshakhana case, reports Pakistan's ARY News https://t.co/trfRtZd2Es

