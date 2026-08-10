EnglishHindi

खतरनाक आतंकवादी, कभी रची इस देश के पीएम की हत्या की साजिश, बन गया बिजनेसमैन

Terrorist: मौत की सजा पाने वाला एक दोषी इस्लामिक आतंकवादी, उत्तरी लंदन में शहद सप्लाई करने का बिजनेस चला रहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 10, 2026, 8:51 AM IST
खतरनाक आतंकवादी, कभी रची इस देश के पीएम की हत्या की साजिश, बन गया बिजनेसमैन
आतंकवादी यासर अल-सिरी. (photo credit, No credit)
  • अल-सिरी ने 1994 में पहली बार शरण के लिए आवेदन किया
  • उसे खारिज कर दिया गया, फिर उसने 8 बार यह केस दायर किया
  • 2001 में एक ट्रिब्यूनल ने उसे शरणार्थी के तौर पर रहने का अधिकार दिया
  • तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने इस फैसले को चुनौती दी थी

Terrorist: एक इस्लामिक आतंकवादी, जिसे कभी मौत की सजा सुनाई गई थी, वह उत्तर लंदन में बिजनेस चला रहा है. वह शहद और खाने-पीने का सामान सप्लाई करता है. जबकि, उस पर कभी मिस्र के प्रधानमंत्री की हत्या की साज़िश रचने का आरोप लगा था. आइये जानते हैं, यह आतंकवादी कौन है और यह पूरा मामला क्या है?

कौन है ये आतंकवादी?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, 63 साल का यह आतंकवादी यासर अल-सिरी है. वह कभी ‘इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद’ का सदस्य था. हत्या की एक नाकाम कोशिश के बाद 1990 के दशक में ब्रिटेन आया और शरण (asylum) की मांग की. उनकी अर्जी ठुकरा दी गई थी, लेकिन उसने अदालतों में बार-बार इस फ़ैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी. 2021 में, अपील कोर्ट ने इस शर्त पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि वह शरणार्थी का दर्जा स्वीकार करेगा.

और पढ़ें: जैश आतंकी का बड़ा खुलासा! CM पर थी नजर, पुलिस की वर्दी पहनकर जंतर-मंतर में रचनी थी साजिश

क्या है सबसे बड़ा आरोप?

अल-सिरी मिस्र के इस्लामिक जिहाद संगठन के सदस्य था, जब 1993 में इस ग्रुप ने एक लड़कियों के स्कूल के बाहर कार बम का इस्तेमाल करके मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री आतिफ सेदकी की हत्या करने की कोशिश की थी.

इस धमाके में 12 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी. अल-सिरी को उनकी गैर-मौजूदगी में मिस्र की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि उसने हमेशा आरोपों से इनकार किया. उसने ओसामा बिन लादेन और तालिबान का भी बचाव किया था. ब्रिटिश अदालती दस्तावेजों से पता चला है कि वह ‘हिंसक जिहाद’ को ‘मुसलमानों के लिए एक कर्तव्य’ मानता है.

कैसी जिंदगी जी रहा लंदन में

अल-सिरी पश्चिमी लंदन के पॉश इलाके ‘मैडा वेल’ में 500,000 पाउंड के फ़्लैट में रहता है. वह उत्तर-पश्चिम लंदन में बिजनेस करता है. वहां कुछ कर्मचारी हैं और यह जगह खाने-पीने के सामान की थोक बिक्री करती है.

इलाके के कारोबारियों ने बताया कि वह कई स्थानीय दुकानों को थोक में ड्रिंक्स सप्लाई करता है और स्थानीय लोग उसे “हज” के नाम से जानते थे. एक शख्स ने बताया कि हम उन्हें रोज़ शाम करीब 5 बजे सड़क पर मस्जिद की ओर जाते हुए देखते हैं. उसकी दाढ़ी लाल है, इसलिए हम उसे हमेशा पहचान लेते हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.