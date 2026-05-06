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अमेरिका का दावा- 48 घंटे में खत्म हो सकती है ईरान के साथ जंग, जानिए 14 प्वॉइंट के डील प्रपोजल में रखी गईं कौन-कौन सी शर्तें

अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को जंग छेड़ दी थी. अभी अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान कर रखा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि ईरान अमेरिका को एनरीच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है. (AP)

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जल्द पूरी तरह से खत्म हो सकती है. अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के लिए डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं. अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है. दोनों देशों के बीच 14 प्वॉइंट वाला समझौता (MOU) तैयार है. आइए जानते हैं जंग खत्म करने के लिए डील में कौन-कौन सी शर्तें रखी गई हैं. ईरान को क्या करना होगा? बदले में अमेरिका से क्या मिलेगा:-

अमेरिका-ईरान समझौते की अहम शर्तें

ईरान यूरेनियम इनरीचमेंट पर अस्थायी रोक लगाएगा. हाई-ग्रेड यूरेनियम हटाया जाएगा. अमेरिका इसकी डेडलाइन 20 साल रखना चाहता है, जबकि ईरान 5 साल पर अड़ा है. अमेरिका हमले नहीं करने की पूरी गारंटी देगा. अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा. अमेरिका ईरान के अरबों डॉलर के फंसे पैसे वापस करेगा. ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलेगा. दोनों देश तेल और जहाजों की आवाजाही सामान्य करेंगे अमेरिका ईरान पर सैन्य गतिविधि कम करेगा. अमेरिकी नेवी नाकाबंदी खत्म करेगी. व्यापार और सप्लाई बहाली है. तेल निर्यात पर राहत मिलेगी. ईरान को तेल बेचने की छूट मिलेगी. आगे बातचीत का फ्रेमवर्क तैयार होगा. 30 दिन का समय देकर नई डील पर बातचीत शुरू होगी. समझौते की निगरानी के लिए ग्लोबल एजेंसियों की भूमिका तय होगी. ईरान को मुआवजा देने की बात कही गई है. अगर शर्तें नहीं मानी गईं, तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है.

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48 घंटे में जंग खत्म होने की बात क्यों?

अमेरिका ने ईरान से इन शर्तों पर जल्दी जवाब मांगा है. अगर सहमति बनती है, तुरंत सीजफायर लागू. इसलिए कहा जा रहा है कि 48 घंटे में जंग रुक सकती है. यह 14 प्वॉइंट डील जंग खत्म करने का रोडमैप है, लेकिन अभी पूरी तरह तय नहीं हुई. अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं.

28 फरवरी को शुरू हुई थी जंग

अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को जंग छेड़ दी थी. अभी अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान कर रखा है.

यूरेनियम का किसलिए होता है इस्तेमाल?

नेचुरल यूरेनियम को मशीनों (सेंट्रीफ्यूज) के जरिए धीरे-धीरे प्योर किया जाता है. इसी प्रक्रिया को ‘यूरेनियम एनरिचमेंट’ कहते हैं. 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है. 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम हाई लेवल का माना जाता है, लेकिन इससे हथियार नहीं बनता. 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम बहुत प्योर माना जाता है. इसे नियर वेपन ग्रेड कहा जाता है. इसके जरिए न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंचा जा सकता है. जबकि 90% या उससे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड कहलाते हैं. इससे आसानी से न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है.

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ईरान के पास कितना यूरेनियम?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के पास 450 किलो तक का 60% एनरिच्ड यूरेनियम है. अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, 60% एनरिच यूरेनियम का लगभग आधा अब भी इस्फाहान फैसिलिटी में रखा हुआ हो सकता है. साथ ही कुछ नतान्ज फैसिलिटी में हो सकता है.

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कैसे पता चला यूरेनियम एनरीच कर रहा ईरान?

साल 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है. खास तौर पर दो जगहें सामने आईं. नतांज (यूरेनियम संवर्धन प्लांट) और अराक (हेवी वाटर रिएक्टर). ईरान का कहना था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और शांति के कामों के लिए है, लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों को शक था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है.

IAEA ने ईरान पर लगाई पाबंदियां

इस खुलासे के बाद इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने ईरान से जवाब मांगा और जांच शुरू हुई. 2003 में IAEA की टीम ईरान पहुंची. उन्होंने पाया कि ईरान लंबे समय से यूरेनियम एनरीच कर रहा था. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में ईरान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बैन लगाए. इनका चीन ने समर्थन किया. बाद में अमेरिका ने भी ईरान पर तमाम तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा दी.

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न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सबसे बड़ा विवाद

ईरान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है. ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता था. इस पूरे मुद्दे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां खासकर IAEA (International Atomic Energy Agency) अहम भूमिका निभा सकती हैं. IAEA निरीक्षण और निगरानी के जरिए यह सुनिश्चित कर सकती है कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं. इससे दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ सकता है.