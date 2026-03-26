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होर्मुज स्ट्रेट छोड़ अब इस आइलैंड के पीछे क्यों पड़ा अमेरिका? यहां मिसाइल गिरे तो ईरान को कितना नुकसान और ट्रंप को क्या फायदा?
ईरान का खार्ग आइलैंड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल रूट में से एक है. ये दक्षिण में बुशेहर तट से लगभग 55 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है.इसकी समुद्री गहराई इतनी ज्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर यहां आसानी से लंगर डाल सकते हैं.
इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग खतरनाक मोड़ लेती जा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी साइट्स (तेल, गैस, पावर और न्यूक्लियर प्लांट) पर 5 दिन तक हमला नहीं करने की बात कही थी. ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 15 पॉइंट का प्रपोजल भी भेजा था. ईरान ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और अपनी ओर से 5 शर्तें रख दी हैं. अब हमला रोकने की डेडलाइन शुक्रवार को खत्म हो रही है. इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका, ईरान के खार्ग आइलैंड पर मिसाइल अटैक कर सकता है. ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि खार्ग पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा किया गया, तो होर्मुज के बाद बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को भी बंद किया जा सकता है.
दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है. वहीं, बाब-अल-मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है. ये लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है. दुनिया के करीब 12% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है.
सवाल उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक जिस होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से मदद मांग रहे थे. अब उसी होर्मुज को छोड़कर ईरान के खार्ग आइलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं? खार्ग में आखिर क्या है, जो इसे बचाने के लिए ईरान ने बाब-अल-मंदेब रूट को बंद करने की चेतावनी दे डाली है. अगर अमेरिका ने खार्ग पर मिसाइल गिराए तो इससे ईरान को कितना नुकसान होगा और अमेरिका को क्या फायदा है?
खार्ग की पोजिशन?
ईरान के दक्षिण तट से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड है. इसका नाम खार्ग है. ये आइलैंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बेहद करीब है. एकमात्र इस जगह पर ही अमेरिका और इजरायल ने अटैक नहीं किया है.इस आइलैंड पर करीब 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की क्षमता है. फिलहाल अनुमान है कि यहां करीब 1.8 करोड़ बैरल तेल स्टोरेज में मौजूद है. ये सामान्य हालात में 10 से 12 दिन के निर्यात के बराबर है.
ईरान इस आइलैंड से कैसे करता है तेल का निर्यात?
ईरान के बड़े तेल क्षेत्र जैसे अहवाज, मरून और गचसरान से पाइपलाइन सीधे खार्ग आइलैंड तक आती हैं. यहां तेल को बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है. फिर टैंकर जहाजों में भरकर दुनिया के अलग-अलग देशों में भेजा जाता है. 15 से 20 फरवरी के बीच तेल निर्यात 30 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा हो गया था, जो सामान्य से लगभग तीन गुना था.
कैसी है खार्ग आइलैंड की सुरक्षा?
खार्ग आइलैंड की सुरक्षा पुरानी हॉक सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी और कोस्टल एंटी-शिप मिसाइलों से होती है. आइलैंड पर मॉडर्न S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती नहीं है. साफ है कि खार्ग ऐसी जगह नहीं है, जहां पहुंचा नहीं जा सकता है. अमेरिका और इजरायल की हवाई ताकत ऐसी है कि अगर वह लोडिंग जेटी पर स्ट्राइक करें, तो एक रात में इसे तबाह कर देंगे. ईरान सरकार का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा. लेकिन, वहां अटैक के ऐसे नतीजे होंगे, जिन्हें खुद अमेरिका और इजरायल तक संभाल नहीं पाएंगे.
क्या खार्ग में अतीत में कभी नहीं हुआ हमला?
नहीं. खार्ग आइलैंड पहले भी कई बार रणनीतिक चर्चा का हिस्सा रहा है. 1979 के ईरान बंधक संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को सलाह दी गई थी कि इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. फिर 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय अमेरिका ने ईरान की कुछ अन्य तेल सुविधाओं पर हमला किया था, लेकिन खार्ग आइलैंड को निशाना नहीं बनाया गया. फिर 2003 में ईरान-इराक वॉर के दौरान इराकी हमलों में इस आइलैंड के तेल टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा था.
खार्ग को लेकर अमेरिका का प्लान?
वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है कि अगर खार्ग आइलैंड के तेल टर्मिनल को तबाह कर दिया जाए या उस पर कब्जा कर लिया जाए, तो ईरान की सबसे बड़ी इनकम बंद हो सकती है.
खार्ग में अमेरिका ने मिसाइल गिराये तो ईरान को कितना नुकसान?
खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले से ईरान को काफी नुकसान हो सकता है.ये आइलैंड ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है. यहां से देश का लगभग 90% तेल निर्यात होता है. ऐसे में अगर अमेरिका इस आईलैंड पर कब्जा कर लेता है, तो ईरान की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचेगा. इससे मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और बढ़ सकता है.अगर अमेरिका खार्ग आईलैंड पर अटैक करता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा.दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है.ऐसे में अगर इस इलाके में हमला होता है या जहाजों की आवाजाही रुकती है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.
अमेरिका को खार्ग को नुकसान पहुंचाकर कितना फायदा?
ईरान का खार्ग आइलैंड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल रूट में से एक है.यह आईलैंड ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है. इसे नुकसान पहुंचाकर अमेरिका अपने यहां से तेल की सप्लाई करके कमाई कर सकता है. अमेरिका के कब्जे में अभी वेनेजुएला का तेल भंडार भी है. वेनेजुएला के पास दुनिया का करीब 300 प्लस अरब बैरल ऑयल रिजर्व है. अमेरिका अभी रोजाना 20 मिलियन बैरल से ज्यादा का पेट्रोलियम प्रोडक्शन कर रहा है.
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