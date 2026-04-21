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इस प्वॉइंट पर बनी सहमति तो हमेशा के लिए खुल जाएगा होर्मुज का रास्ता, जानें ईरान-US की पीस डील में किसने रखी कौन सी मांग?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्धविराम बुधवार शाम 8 बजे (अमेरिकी समय) तक ही रहेगा. अगर उससे पहले कोई समझौता नहीं होता है, तो इसे आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 23 अप्रैल को पीस डील की मीटिंग में ट्रंप के भी शामिल होने की उम्मीद है. (AI जेनरेटेड)

ईरान के साथ अमेरिका के सीजफायर की डेडलाइन 21 अप्रैल को खत्म होने वाली थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की मियाद 22 अप्रैल रात 8 बजे (अमेरिकी समयानुसार) बढ़ा दी है. इसके बाद तय हो गया की सीजफायर को आगे बढ़ाने और जंग खत्म करने की दिशा में अगली मीटिंग 23 अप्रैल को होगी. इस बार भी पीस डील की मीटिंग के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को चुना गया है. ईरान का डेलिगेशन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं. खबर तो ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं. इस बीच पीस डील को लेकर ईरान और अमेरिका की मांगों की लिस्ट सामने आई है.

आइए जानते हैं अमेरिका ने नई पीस डील के लिए कौन-कौन सी शर्तें रखी हैं? ईरान ने कौन सी मांगों को आगे रखा है? होर्मुज खोलने के लिए किस प्वॉइंट पर सहमति होनी जरूरी है:-

अमेरिका की तरफ से पीस डील का नया प्रपोजल

अमेरिका ने कहा कि 20 साल तक ईरान यूरेनियम एनरीचमेंट का काम नहीं करेगा. इस दौरान ईरान पर अमेरिका का कोई भी हमला नहीं होगा.

2015 में जो समझौता हुआ था, उसमें 15 साल का डेडलाइन रखा गया था.

ईरान के 200 अरब डॉलर की राशि को अमेरिका अनफ्रीज करेगा.

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ईरान की तरफ से पीस डील का प्रपोजल

ईरान की मांग है कि भविष्य में हमले नहीं होने की गारंटी दी जाए.

ईरान की मांग है कि समझौते के तुरंत बाद 27 अरब डॉलर को अनफ्रीज किया जाए.

नए प्रपोजल के अनुसार ईरान ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है.

ईरान चाहता है कि यूरेनियम को उसी की जमीन पर पतला किया जाए. अमेरिका इसे अपनी जमीन पर ले जाना चाहता है.

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इस प्वॉइंट पर बात बनी, तो खुल जाएगा होर्मुज का रास्ता

होर्मुज को लेकर एक प्वॉइंट में अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है. ईरान पर्मानेंट टोल बूथ बनाने पर अड़ा है. अमेरिका अभी ये तय नहीं कर पा रहा है. अगर यहां बात बन गई, तो तमाम देशों को फ्यूल क्राइसिस से राहत मिल जाएगी.

यह प्रपोजल किसके लिए फायदेमंद?

ईरान की तरफ से पीस डील का नेतृत्व कर रहे मोहम्मद बाघेर गालिबफ का कहना है कि अमेरिका समझौते को अपनी जीत बताने की कोशिश कर रहा है. हम इन सबके बहकावे में नहीं आने वाले हैं. न तो हम पर इसका कोई दबाव है. गालिबफ कहते हैं, “हम अपने हिसाब से समझौता करेंगे. समझौता वही होगा, जो ईरान के हित में है.”

लेबनान-इजरायल के बीच 23 अप्रैल को ही मीटिंग

दूसरी ओर, इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत का दूसरा दौर 23 अप्रैल को तय किया गया है. इससे पहले 16 अप्रैल को दोनों देशों की बातचीत हुई थी. इसके तहत दोनों देशों ने 10 दिनों के लिए सीजफायर पर सहमति जताई थी.

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