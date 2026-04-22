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US नाकाबंदी के बीच होर्मुज स्ट्रेट में अंधाधुंध फायरिंग, 3 जहाजों को मामूली नुकसान, सभी क्रू मेंबर सेफ
रिपोर्ट के मुताबिक, फायरिंग से पहले एक IRGC गनबोट जहाजों के करीब पहुंच गई थी. इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है, खासकर तब जब मिडिल-ईस्ट में पहले से ही अस्थिरता बनी हुई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एकतरफा सीजफायर अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. लेकिन, अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जारी रहेगी. इस बीच बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जलक्षेत्र के पास फायरिंग की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक, 3 अलग-अलग कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी का मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस फायरिंग में तीनों जहाजों को मामूली नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन हमलों के बावजूद किसी भी चालक दल के सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है.
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न्यूज एजेंसी ‘रॉयटर्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, जहाजों पर फायरिंग की जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के सूत्रों के हवाले से दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ओमान के उत्तर-पूर्व में लाइबेरिया के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर गोलीबारी और रॉकेट से हमला हुआ, जिससे जहाज के ब्रिज हिस्से को नुकसान पहुंचा. इस हमले में सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, पनामा के झंडे वाले जहाज पर भी हमला हुआ है. ये जहाज ईरान से करीब 8 नॉटिकल मील दूर (14.8 किलोमीटर) था. यह जहाज और इसके क्रू सदस्य सुरक्षित हैं. वहीं, तीसरे कंटेनर जहाज पर भी ईरान से करीब 8 नॉटिकल मील पश्चिम फायरिंग की गई. वह हॉर्मुज से बाहर निकल रहा था. इस जहाज के सभी चालक दल सुरक्षित हैं.
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होर्मुज स्ट्रेट की पोजिशन?
होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किमी लंबा है. इसमें आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किमी चौड़ी शिपिंग लेन तय है. इसके दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पड़ता है. इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं. लेकिन, ईरान का कंट्रोल ज्यादा है.
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दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है?
अमेरिका के एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक, दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है. ईरान रोजाना 17 लाख बैरेल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है. ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे ईराक, कुवैत, सऊदी अरब और UAE भी इसे रास्ते से अपना ज्यादातर तेल निर्यात करते हैं. इसमें से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है. इसलिए ये रूट इतना अहम है.
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अमेरिका ने होर्मुज के आसपास तैनात किए कौन-कौन से वॉरशिप?
- अमेरिका ने इस नाकाबंदी के लिए 10000 से ज्यादा नौसैनिक, मरीन और अमेरिकी वायुसेना के कर्मी तैनात किए हैं. पहले 24 घंटों के अंदर 6 कमर्शियल जहाजों ने ईरानी बंदरगाह में दोबारा प्रवेश किया था.
- अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में USS फ्रैंक ई. पीटरसन (USS Frank E. Petersen Jr.) और USS माइकल मर्फी (USS Michael Murphy) वॉरशिप को तैनात किया है. ये Destroyers माइन क्लियरेंस और अरब खाड़ी में संचालन के लिए तैनात किए गए हैं.
- अमेरिका ने होर्मुज से सी माइंस को हटाने के लिए USS त्रिपोली को काम पर लगाया है. ये F-35B फाइटर जेट के साथ इस क्षेत्र में एक्टिव है. अमेरिकी सेना ने समुद्री निगरानी के लिए पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया है.
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