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Israel And Uae Becoming Firm Friends Iron Dome Air Defence System In United Arab Emirates

इजरायल और UAE बन रहे पक्के दोस्त! कैसे बदल जाएगा पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन? जानिए भारत को कितना फायदा होगा

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के शुरुआती चरण में जब ईरान की तरफ से UAE पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले होने लगे तब इजरायली 'आयरन डोम' की एक बैटरी को यूएई की धरती पर तैनात किया गया था.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Israel-UAE Collaboration: इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि सैन्य सहयोग भी बढ़ रहा है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान युद्ध के दौरान इजरायल ने अपना ‘आयरन डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम UAE में तैनात किया था. इसके संचालन के लिए इजरायल ने अपने सैन्यकर्मियों का एक दल भी भेजा था.

Axios की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस तैनाती का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया. रिपोर्ट में अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का हवाला दिया गया है. इसमें बताया गया है कि अमेरिका-ईरान युद्ध के शुरुआती चरण में जब ईरान की तरफ से UAE पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले होने लगे तब इजरायली ‘आयरन डोम’ की एक बैटरी को यूएई की धरती पर तैनात किया गया.

UAE के राष्ट्रपति ने की थी नेतन्याहू से बात

अमेरिकी मीडिया आउटलेट Axios की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के तेज हमलों को देखते हुए UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया था. बातचीत के बाद इजरायल रक्षा बलों को ‘आयरन डोम’ बैटरी, इंटरसेप्टर और कई दर्जन सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया गया.

क्या ‘अब्राहम एकॉर्ड’ से बदले समीकरण?

इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच साल 2020 में हुए ‘अब्राहम एकॉर्ड’ के बाद सहयोग काफी ज्यादा बढ़ा है. इस समझौते के बाद UAE और इजरायल को बीच राजनयिक संबंध अब रणनीतिक सहयोग में बदल गए हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय हित समान हैं. ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान नों देशों ने आपस में गहरा सैन्य और राजनीतिक तालमेल बनाए रखा.

इजरायल ने दक्षिणी ईरान में कम दूरी की मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले भी किए. इन हमलों का मकसद उन खतरों को UAE और खाड़ी के अन्य देशों पर दागे जाने से पहले ही खत्म करना था.

ईरान ने क्यों बनाया UAE को निशाना?

इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को हमला किए जाने के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी. सबसे ज्यादा निशाने पर संयुक्त अरब अमीरात रहा. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस युद्ध के दौरान ईरान ने UAE पर लगभग 560 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, तथा 2,250 से अधिक ड्रोन दागे. इनमें से अधिकांश मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया गया. संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका का बड़ा सैन्य ठिकाना है. ईरान ने इन अड्डों को निशाना बनाया. बाद में ईरान ने रियाहयशी इलाकों पर भी ड्रोन दागे और आरोप लगाया कि अमेरिकी सैनिक होटलों में छिपे हुए हैं.

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बदलते समीकरण से भारत को क्या फायदा?

दुनिया भर में भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. पाकिस्तान-सऊदी अरब और तुर्की एक तिकड़ी बनाने की कोशिश में हैं. इसके बीच भारत, यूएई और इजरायल भी एक साथ आते दिख रहे हैं. संयुक्त अरब अमीरात में भारत के लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं. इजरायल और यूएई, दोनों के साथ भारत का रिश्ता बेहद मजबूत है. नए समीकरण से भारत को इजरायल से तकनीक और संयुक्त अरब अमीरात से निवेश पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मिल सकता है.