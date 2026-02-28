By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Video: धमाकों से दहला तेहरान, ईरान पर इजराइली हमले के बाद का वीडियो देखिए, हर तरफ धुआं नजर आया
Israel Attack Iran: इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़-तोड़ कई हमले किए हैं. तेहरान में हुए धमाकों के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं.
Israel Attack Iran: ईजराइल ने ईरान पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए हैं. इजरायल के रक्षा मंत्री ने इन हमलों की पुष्टि की है. इजराइली डिफेंस फोर्स ने इन हमलों को “प्रीएम्पटिव स्ट्राइक” कहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की राजधानी में यह स्ट्राइक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के पास हुई. इजराइली हमलों के बाद तेहरान से कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें ईरानी राजधानी धुएं के गुबार में नजर आ रही है.
यहां देखें तेहरान पर हमले का वीडियो
BREAKING:
EXPLOSIONS all across Tehran right now as the Israeli Air Force is bombing the IRGC.
War has officially begun. Pray. pic.twitter.com/GBecAN2pLm
— Vivid. (@VividProwess) February 28, 2026
Three explosions over Tehran. pic.twitter.com/qaPQoE8XBH
— Alpha Defense™ (@alpha_defense) February 28, 2026
گزارشها و تصاویر دریافتی از ‘شنیده شدن صدای چند انفجار و دیده شدن دود در #تهران، شنبه ۹ اسفند’#Iran #Tehran pic.twitter.com/tIk5yAITCA
— Vahid Online (@Vahid) February 28, 2026
