इजरायल ने किया ईरान पर हमला, तेहरान में कई धमाके, सुप्रीम लीडर भी निशाने पर

Israel attacks Iran: इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. इज़राइली सेना ने कहा कि इज़राइल की तरफ मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए जनता को तैयार करने के लिए पहले से अलर्ट जारी किया गया था.

Published date india.com Updated: February 28, 2026 12:27 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
इजरायल ने किया ईरान पर हमला, तेहरान में कई धमाके, सुप्रीम लीडर भी निशाने पर
(photo credit reuters, for representation only)

Israel attacks Iran: इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है.  ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को एक धमाका हुआ. इसके थोड़ी देर बाद दो और धमाके सुने गए हैं.

एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया धमाके के बारे में सरकार की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया. यह धमाका ऐसे समय में हुआ जब तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज़्यादा है. इस बीच, पूरे इज़राइल में सायरन बजने लगे. यह तुरंत साफ़ नहीं था कि दोनों जुड़े हुए थे या नहीं.

तेहरान पर कहां कहां निशाना

तेहरान के सभी प्रमुख इलाकों पर हमला किया गया है. प्रेसिटेंशियल कांप्लेक्स भी निशाने पर है. सुप्रीम लीडर भी टारगेट पर हैं. मोबाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम भी निशाने पर है. ताकि ईरान जवाबी हमला न कर सके. कुल 30 जगहों पर निशाने की बात कही गई है. ईरान के राष्ट्रपति का घर, खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर सब पर बम गिरने की खबर है.

हालांकि सुप्रीम लीडर अली खामनेई पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है. यह भी दावा किया जा रहा है कि वे तेहरान में नहीं हैं.

इजरायल ने क्या कहा है

Israel Defense Forces (IDF) के मुताबिक, पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए हैं. मोबाइल फोन पर भी एडवांस अलर्ट भेजकर लोगों को सुरक्षित स्थानों (प्रोटेक्टेड स्पेस) के पास रहने के निर्देश दिए गए हैं.

यह एक एहतियाती चेतावनी है, ताकि जनता संभावित मिसाइल हमले की स्थिति में तैयार रह सके. IDF ने दोहराया है कि नागरिक तुरंत सुरक्षित स्थानों के पास रहें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अमेरिका ने जारी किया अलर्ट

अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है. सभी राजनयिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.