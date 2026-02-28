Hindi World Hindi

Israel Attacks Iran Several Explosions In Tehran

इजरायल ने किया ईरान पर हमला, तेहरान में कई धमाके, सुप्रीम लीडर भी निशाने पर

Israel attacks Iran: इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. इज़राइली सेना ने कहा कि इज़राइल की तरफ मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए जनता को तैयार करने के लिए पहले से अलर्ट जारी किया गया था.

Israel attacks Iran: इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार को एक धमाका हुआ. इसके थोड़ी देर बाद दो और धमाके सुने गए हैं.

एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया धमाके के बारे में सरकार की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया. यह धमाका ऐसे समय में हुआ जब तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज़्यादा है. इस बीच, पूरे इज़राइल में सायरन बजने लगे. यह तुरंत साफ़ नहीं था कि दोनों जुड़े हुए थे या नहीं.

तेहरान पर कहां कहां निशाना

तेहरान के सभी प्रमुख इलाकों पर हमला किया गया है. प्रेसिटेंशियल कांप्लेक्स भी निशाने पर है. सुप्रीम लीडर भी टारगेट पर हैं. मोबाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम भी निशाने पर है. ताकि ईरान जवाबी हमला न कर सके. कुल 30 जगहों पर निशाने की बात कही गई है. ईरान के राष्ट्रपति का घर, खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर सब पर बम गिरने की खबर है.

हालांकि सुप्रीम लीडर अली खामनेई पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है. यह भी दावा किया जा रहा है कि वे तेहरान में नहीं हैं.

इजरायल ने क्या कहा है

Israel Defense Forces (IDF) के मुताबिक, पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए हैं. मोबाइल फोन पर भी एडवांस अलर्ट भेजकर लोगों को सुरक्षित स्थानों (प्रोटेक्टेड स्पेस) के पास रहने के निर्देश दिए गए हैं.

यह एक एहतियाती चेतावनी है, ताकि जनता संभावित मिसाइल हमले की स्थिति में तैयार रह सके. IDF ने दोहराया है कि नागरिक तुरंत सुरक्षित स्थानों के पास रहें और आधिकारिक निर्देशों का पालन करें.

अमेरिका ने जारी किया अलर्ट

अमेरिका ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है. सभी राजनयिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है.