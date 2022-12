इजराइली जहाजों ने गाजा पट्टी पर बरसाए बम, वेस्ट बैंक पर फिर बढ़ा तनाव

फलस्तीनी उग्रवादियों की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइली विमानों ने रविवार तड़के गाजा पट्टी में कई ठिकानों पर हवाई हमला किया जो वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव का संकेत है. इजराइल की सेना ने कहा कि हवाई हमलों में एक हथियार निर्माण केंद्र और फलस्तीनी उग्रवादी समूह हमास से संबंधित एक भूमिगत सुरंग को निशाना बनाया गया.

This is what is happening now in Gaza as a result of the Israeli bombing, no channel is talking about BBc About this because he is not in #Ukraine.#GazaUnderAttack #SaveGaza pic.twitter.com/q2iTEEZxpw — ✌️🇵🇸✌️ Mohammed Najjar (@hamada_pal2020) December 3, 2022