Israel Hamas War: इजराइल ने दक्षिणी गाजा के इलाकों में बमबारी की, हमास कमांडर समेत कई सैकड़ों फलस्तीनी मारे गए

खान यूनिस (गाजा पट्टी): इजराइल (Israel ) ने आज मंगलवार को दक्षिणी गाजा (South Gaza) के इलाकों में बमबारी की, जहां इसने फलस्तीनियों को अपने संभावित जमीनी हमले से पहले क्षेत्र खाली करने को कहा था. हमले में कई लोग मारे गए हैं. इजराइल ने कहा कि हमला हमास चरमपंथियों को लक्षित था, जिसका इस क्षेत्र पर शासन है. पिछले हफ्ते इजराइल पर किये गए हमास के बर्बर हमले के बाद से गाजा में पानी, ईंधन या खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं की जा रही.

गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि गाजा सिटी अस्पताल में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 500 हो गई है गाजा पट्टी में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हवाई हमले से एक विस्फोट में कम से कम 500 लोग मारे गए हैं. यदि गाजा शहर में अल-अहली अस्पताल पर हमले की पुष्टि हो जाती है, तो यह 2008 के बाद से लड़े गए पांच युद्धों में अब तक का सबसे घातक इजरायली हवाई हमला होगा.

वहीं, मध्य गाजा में बुरेजी शरणार्थी शिविर पर हमले में हमास का कमांडर अयमान नोफल मारा गया. युद्ध में अब तक मारा गया यह सबसे प्रमुख चरमपंथी है. नोफल मध्य गाजा पार्टी में हमास की चरमपंथी गतिविधियों का प्रभारी था और समूह के संयुक्त अभियान कक्ष को तैयार करने से संबद्ध था, जो हमास, फलस्तीनी इस्लामी जिहाद और क्षेत्र में अन्य चरमपंथियों के बीच समन्वय का काम करता था.

We just eliminated Ayman Nofal, a senior Hamas operative.

Nofal was the Commander of Hamas’ Central Brigade in Gaza and the former Head of Military Intelligence.

Nofal directed many attacks against Israeli civilians and besides being one of the most dominant figures in the… pic.twitter.com/t686L6gSuN

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023