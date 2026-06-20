इजरायल ने चंद घंटों में तोड़ दिया सीजफायर, लेबनान पर बरसाए तोप के गोले, आखिर क्या चाहते हैं नेतन्याहू?

इजरायल ने लेबनान के साथ सीजफायर चंद घंटों में ही तोड़ दिया है. इजरायली सेना ने लेबनान पर शनिवार (20 जून 2026) को ड्रोन, मिसाइल से हमले किए हैं और तोप के गोले बरसाए हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन हमलों में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर स्थानीय समयानुसार शुक्रवार (19 जून 2026) की शाम 4 बजे लागू हुआ था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर का क्रेडिट खुद को और कतर को दिया था.
इससे पहले अप्रैल में इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीजफायर हुआ था. डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीजफायर करवाने का दावा किया था. तब भी इजरायल ने सीजफायर तोड़कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी में शुक्रवार देर (19 जून) रात से हुए इजरायली हवाई हमलों में 47 लोग मारे गए और 97 घायल हुए हैं. 2 मार्च से अब तक मरने वालों की संख्या 3,980 पहुंच गई है.
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अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं. इस बीच इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते भी बनाए रखेगा.
इजरायल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, “इजरायल गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियान जारी रखेगा. इजरायली सेना ने गाजा में हमास पर दबाव और बढ़ा दिया है. अब पट्टी के 60% से ज्यादा हिस्से पर उसका नियंत्रण है.”
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हिजबुल्लाह (Hezbollah) लेबनान का एक शिया राजनीतिक और सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी. इसे ईरान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी (Proxy Group) माना जाता है. ईरान ने इसकी स्थापना, प्रशिक्षण और विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है.
1979 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई. इसी दौरान लेबनान में शिया लड़ाकों को संगठित कर हिजबुल्लाह खड़ा किया गया. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने संगठन को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार उपलब्ध कराए.
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हिजबुल्लाह को ईरान की ‘Axis of Resistance’ रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है. इसके जरिए ईरान इजरायल पर दबाव बनाए रखता है. लेबनान और पूरे लेवांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता है. अमेरिकी और इजरायली हितों को चुनौती देता है. इसलिए इजरायल ईरान के साथ-साथ लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है. हिजबुल्लाह के साथ ही गाजा का हमास संगठन भी ‘Axis of Resistance’ में आता है. ईरान इसे भी फंडिंग करता है. लेकिन, 2023 से चली आ रही इजरायल-गाजा जंग में हमास की ताकत कम हो गई है.
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