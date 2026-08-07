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इजरायल का चीन को बड़ा झटका! चेंगदू में बंद किया वाणिज्य दूतावास, गाजा युद्ध के बीच क्यों बढ़ा तनाव?

इजरायल ने चीन के चेंगदू स्थित वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया है. गाजा युद्ध, चीन के ईरान और अरब देशों से बढ़ते रिश्तों के बीच इजरायल-चीन संबंधों में तनाव बढ़ा है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 7, 2026, 11:53 PM IST
इजरायल का चीन को बड़ा झटका! चेंगदू में बंद किया वाणिज्य दूतावास, गाजा युद्ध के बीच क्यों बढ़ा तनाव?
इजरायल ने चीन के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्ते खत्म नहीं किए हैं. (Photo from AI)
  • इजरायल ने चीन के चेंगदू शहर में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है
  • दूतावास ने पिछले महीने ही अपना कामकाज रोक दिया था
  • इजरायल-चीन रिश्तों में गाजा युद्ध और पश्चिम एशिया को लेकर मतभेद बढ़े हैं
  • इजरायल के चीन में अब शंघाई, ग्वांगझू और हांगकांग में वाणिज्य दूतावास और बीजिंग में दूतावास है

Israel-China Tension: इजरायल ने चीन के दक्षिण-पश्चिमी शहर चेंगदू में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट और गाजा युद्ध को लेकर मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चेंगदू स्थित इजरायली वाणिज्य दूतावास ने पिछले महीने ही अपना कामकाज रोक दिया था. बुधवार को निवर्तमान इजरायली महावाणिज्यदूत गादी हरपाज ने कहा कि दूतावास बंद हो रहा है, लेकिन दोनों देशों के लोगों के बीच बने दोस्ती और आपसी सम्मान के रिश्ते कायम रहेंगे.

गाजा युद्ध के बाद बढ़ा तनाव, जानें वजह

इजरायल और चीन के रिश्तों में तनाव की बड़ी वजह अक्टूबर 2023 में हमास के इजरायल पर हमले और उसके बाद शुरू हुआ गाजा युद्ध है. इजरायल चीन से इस बात को लेकर नाराज रहा है कि बीजिंग ने हमास के हमले की तत्काल निंदा नहीं की. वहीं, चीन ने गाजा संघर्ष के दौरान लगातार फलस्तीन के समर्थन में अपना रुख रखा है. इसके अलावा चीन ने ईरान और अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत किया है. बीजिंग पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने और अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है.

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चीन में अब भी इजरायल के कई मिशन मौजूद

चेंगदू का वाणिज्य दूतावास बंद होने के बावजूद इजरायल ने चीन के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्ते खत्म नहीं किए हैं. इजरायल अभी भी शंघाई, ग्वांगझू और हांगकांग में वाणिज्य दूतावास चला रहा है, जबकि बीजिंग में उसका दूतावास भी मौजूद है. इजरायल ने पिछले साल के अंत में चीन में अपने एक राजनयिक मिशन को बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन उस समय इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई थी. चीन में इजरायल के प्रति जनता की राय में भी बदलाव देखने को मिला है. अप्रैल 2024 के एक सर्वे में आधे से ज्यादा इजरायल लोगों ने चीन को दोस्ताना नहीं या शत्रुतापूर्ण देश माना था.

क्या बिगड़ जाएंगे इजरायल-चीन के रिश्ते?

विशेषज्ञों का मानना है कि चेंगदू वाणिज्य दूतावास का बंद होना दोनों देशों के रिश्तों में तनाव जरूर दिखाता है, लेकिन इसे संबंधों के पूरी तरह टूटने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए. लानझोउ यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया विशेषज्ञ झू योंगबियाओ ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विकास का एक चरण बताया है. उनके मुताबिक, चीन के लिए इजरायल के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग अभी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए बीजिंग रिश्ते खत्म करने की दिशा में नहीं जाएगा. वहीं, अगर दोनों देश अपने वैश्विक हितों और आपसी महत्व का वास्तविक आकलन करें तो रिश्तों में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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