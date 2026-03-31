Hindi World Hindi

Israel Death Penalty Bill Terrorism Palestinians Got Angry Know About Law

क्या है इजरायल का नया 'डेथ पेनल्टी' बिल? क्यों मचा इसे लेकर बवाल, आतंकवाद के नाम पर...

इजरायल की संसद ने नया डेथ पेनल्टी बिल पास किया, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है. जानिए इस कानून के नियम, क्या असर होगा और मानवाधिकार संगठनों ने क्या प्रतिक्रिया दी.

Photo from Freepik

30 मार्च, 2026 को इजरायल की संसद (Knesset) ने एक नया डेथ पेनल्टी बिल पास किया, जिसे लेकर दुनियाभर में बहस छिड़ गई है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कानून खासतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में मौत की सजा को बढ़ावा देता है. हालांकि, इसकी भाषा और नियमों को देखकर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बिल मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर लागू होगा. इसी वजह से इसे भेदभाव वाला बताया जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना भी हो रही है.

क्या कहता है नया कानून?

इस बिल के तहत, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करता है और उसका मकसद इजरायल राज्य के अस्तित्व को खत्म करना माना जाता है, तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है. खास बात यह है कि इसमें फांसी की सजा तय की गई है. इसके साथ ही आरोपी के लिए कानूनी मदद, परिवार से मिलने और बाहरी निगरानी जैसे अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया है. इतना ही नहीं, सजा लागू करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी, जिससे उन पर कोई कार्रवाई न हो सके.

सैन्य अदालतों में सख्त नियम

यह कानून सिर्फ सिविल कोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों की सैन्य अदालतों पर भी लागू होगा. यहां आतंकवाद से जुड़े मामलों में बिना अभियोजन की मांग के भी मौत की सजा दी जा सकती है. अदालत के पास उम्रकैद देने का विकल्प बहुत सीमित कर दिया गया है और वह भी सिर्फ खास कारणों में ही दिया जा सकता है. इसके अलावा, सजा को माफ करने या कम करने का विकल्प भी लगभग खत्म कर दिया गया है और 90 दिनों के भीतर सजा लागू करने का प्रावधान रखा गया है.

अलग-अलग न्याय व्यवस्था पर सवाल

इस बिल की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि इसमें इजरायली नागरिकों और फिलिस्तीनियों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं. जहां इजरायली नागरिक सिविल कोर्ट में ट्रायल फेस करते हैं, वहीं फिलिस्तीनियों को सैन्य अदालतों में पेश किया जाता है. मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इन सैन्य अदालतों में सजा की दर बहुत ज्यादा है और कई बार आरोपियों से दबाव में बयान लिए जाते हैं. इसी वजह से इसे दोहरी न्याय व्यवस्था कहा जा रहा है.

मानवाधिकार संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया

ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा है कि मौत की सजा अपने आप में क्रूर और अंतिम होती है, जिसे किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता. उनका कहना है कि यह कानून न्याय के बजाय भेदभाव को बढ़ावा देता है और खास समुदाय को निशाना बनाता है. साथ ही 90 दिनों में सजा लागू करने और अपील के सीमित विकल्पों के कारण यह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है. कुल मिलाकर, यह बिल इजरायल की न्याय व्यवस्था और मानवाधिकारों को लेकर नई बहस खड़ी कर रहा है.

Add India.com as a Preferred Source