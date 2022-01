Florona case in Israel: कोरोना महामारी (Corona Virus Pandemic) अब भी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनी हुई है. कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) दुनियाभर की सरकारों और आम लोगों को डरा रहा है. इस बेहद संक्रामक वेरिएंट के चलते कई देशों में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है. कोरोना के खिलाफ सुरक्षा देने वाली वैक्सीन (Corona Vaccine) उपलब्ध हैं, इसके बावजूद ओमीक्रोन इन वैक्सीन को भी धोखा दे रहा है. वैक्सीन लेने वाले लोग भी ओमीक्रोन से संक्रमित हो रहे हैं. इस बीच एक और डराने वाली खबर इजराइल (Israel) से मिल रही है. यहां फ्लोरोना (First Case of Florona) का पहला मामला सामने आया है.Also Read - Coronavirus Cases In Delhi: दिल्ली में बढ़ रहे संक्रमण के मामले, एक दिन में 1700 से अधिक मिले संक्रमित

क्या है फ्लोरोना?

अरब न्यूज ने खबर दी है कि इजराइल में फ्लोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया है. फ्लोरोना कोविड-19 (Covid19) और इंफ्लूएंजा (Influenza) के दोहरे संक्रमण को कहा जाता है. अरब न्यूज ने एक इजरायली अखबार की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी है. अखबार के अनुसार रुबिन मेडिकल सेंटर में बच्चे को जन्म देने के लिए भर्ती हुई महिला में फ्लोरोना संक्रमण पाया गया है.

बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार 31 दिसंबर 2021 से अपने नागरिकों को कोरोना की चौथी वैक्सीन देना शुरू किया है. यह वैक्सीन ऐसे लोगों को दी जा रही है, जो कोरोना वायरस के प्रति ज्यादा खतरे में हैं. ओमीक्रोन वेरिएंट के सामने आने के बाद इजराइल पहला ऐसा देश है, जहां नागरिकों को चौथी वैक्सीन दी जा रही है.

इजराइल पहला देश था जिसने कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया था. अब कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों और बुजुर्गों को चौथी वैक्सीन लगाने वाला भी इजराइल पहला देश है. इजराइल के शेबा मेडिकल सेंटर में शुक्रवार को चौथी वैक्सीन देने की शुरुआत की गई.