  • Hindi
  • World Hindi
  • Israel Do Not Want Pakistan In Board Of Peace After Pm Sharif Signs Charter

'हमें आतंकी पाकिस्तान नहीं चाहिए', क्या हो गई है बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की हालत? ट्रंप ने बुलाया, अब इजरायल भगा रहा

Pakistan: पीएम शरीफ को पाकिस्तान में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कई लोग नए साइन किए गए चार्टर को फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ मानते हैं.

Published date india.com Published: January 24, 2026 7:01 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
'हमें आतंकी पाकिस्तान नहीं चाहिए', क्या हो गई है बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की हालत? ट्रंप ने बुलाया, अब इजरायल भगा रहा
(photo credit reuters, for representation only)

Pakistan: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है जिसे हर कोई दुत्कार रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुलाए पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने गाजा और उसके आगे की योजना के तहत बने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ चार्टर पर साइन किए, लेकिन इजलायल इस्लाबाद को भगाने पर लगा है. इजरायल ने कहा है कि ह पाकिस्तान को गाजा के बदलाव या शांति सेना में कोई भूमिका नहीं निभाने देगा.

शरीफ को क्यों भगा रहा इजरायल

इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थकों में गिना. उन्होंने दावोस में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है, उसका स्वागत नहीं है. और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है.

बरकत ने पाकिस्तान को गाजा समीकरण से बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने गाजा में शांति के लिए ट्रंप के पूरे फेमवर्क की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र से बेहतर है, जिसे उन्होंने पक्षपाती बताया.

इन तीन मुस्लिम देशों को ना

अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना पर एक सवाल के जवाब में, मंत्री नीर बरकत ने कहा, हम कतरियों, तुर्कों को स्वीकार नहीं करेंगे. और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है… उन्होंने गाजा में जिहादी संगठन का बहुत समर्थन किया है, और हम उन पर जमीन पर सेना रखने के लिए भरोसा नहीं करेंगे.

पाकिस्तान में भी शरीफ के खिलाफ गुस्सा

PM शरीफ़ को पाकिस्तान में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस चार्टर पर साइन करने की उत्सुकता दिखाई, उसे पाकिस्तान में कई लोग फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ मानते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पाकिस्तान 20 देशों के साथ हुआ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ उन 20 देशों के नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने गुरुवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ चार्टर पर साइन किए हैं.

क्या है बोर्ड का पीस

बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी 20-सूत्रीय योजना के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में पेश किया है. इस बोर्ड का मकसद वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के रूप में काम करना है. कई देश इसे संयुक्त राष्ट्र को बदलने की चाल के रूप में देख रहे हैं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.