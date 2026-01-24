Hindi World Hindi

'हमें आतंकी पाकिस्तान नहीं चाहिए', क्या हो गई है बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की हालत? ट्रंप ने बुलाया, अब इजरायल भगा रहा

Pakistan: पीएम शरीफ को पाकिस्तान में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कई लोग नए साइन किए गए चार्टर को फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ मानते हैं.

Pakistan: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है जिसे हर कोई दुत्कार रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुलाए पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने गाजा और उसके आगे की योजना के तहत बने ‘बोर्ड ऑफ पीस’ चार्टर पर साइन किए, लेकिन इजलायल इस्लाबाद को भगाने पर लगा है. इजरायल ने कहा है कि ह पाकिस्तान को गाजा के बदलाव या शांति सेना में कोई भूमिका नहीं निभाने देगा.

शरीफ को क्यों भगा रहा इजरायल

इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थकों में गिना. उन्होंने दावोस में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है, उसका स्वागत नहीं है. और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है.

बरकत ने पाकिस्तान को गाजा समीकरण से बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने गाजा में शांति के लिए ट्रंप के पूरे फेमवर्क की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र से बेहतर है, जिसे उन्होंने पक्षपाती बताया.

इन तीन मुस्लिम देशों को ना

अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना पर एक सवाल के जवाब में, मंत्री नीर बरकत ने कहा, हम कतरियों, तुर्कों को स्वीकार नहीं करेंगे. और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है… उन्होंने गाजा में जिहादी संगठन का बहुत समर्थन किया है, और हम उन पर जमीन पर सेना रखने के लिए भरोसा नहीं करेंगे.

पाकिस्तान में भी शरीफ के खिलाफ गुस्सा

PM शरीफ़ को पाकिस्तान में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस चार्टर पर साइन करने की उत्सुकता दिखाई, उसे पाकिस्तान में कई लोग फिलिस्तीनी हितों के खिलाफ मानते हैं.



पाकिस्तान 20 देशों के साथ हुआ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ उन 20 देशों के नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने गुरुवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ चार्टर पर साइन किए हैं.

क्या है बोर्ड का पीस

बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप ने गाजा संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से अपनी 20-सूत्रीय योजना के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में पेश किया है. इस बोर्ड का मकसद वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के रूप में काम करना है. कई देश इसे संयुक्त राष्ट्र को बदलने की चाल के रूप में देख रहे हैं.