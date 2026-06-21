गाजा में फिर बरसे मिसाइलों के गोले, इजरायली हमलों में अल जज़ीरा कैमरामैन समेत 6 की मौत- सहमे लोग

Israel Attack on Gaza: गाजा में हुए ताजा इजरायली हमलों में अल जज़ीरा के एक कैमरामैन सहित 6 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 21, 2026, 4:56 PM IST
गाजा में फिर बरसे मिसाइलों के गोले, इजरायली हमलों में अल जज़ीरा कैमरामैन समेत 6 की मौत- सहमे लोग
इजरायल का गाजा पर फिर से हमला (सांकेतिक तस्वीर) Image Source- ANI

Israel Attack on Gaza Update: गाजा में एक बार फिर हिंसा की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. ताजा इजरायली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अल जज़ीरा से जुड़े एक कैमरामैन और कई नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं. इस घटना ने क्षेत्र में लागू युद्धविराम व्यवस्था की स्थिति पर नई बहस छेड़ दी है.

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और राहतकर्मियों के अनुसार, गाजा के बुरेज शरणार्थी शिविर में एक घर पर हुए हमले में अल जज़ीरा के कैमरामैन अहमद विशाह की मौत हो गई. इस हमले में उनके साथ दो अन्य लोगों की भी जान चली गई. घटना के बाद मीडिया संगठन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पत्रकारों को निशाना बनाने की गंभीर घटना बताया.

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गाजा के बुरेज शरणार्थी शिविर में एक घर को निशाना बनाकर किए गए हमले में अल जज़ीरा के कैमरामैन अहमद विशाह की मौत हो गई. इस हमले में उनके साथ दो अन्य लोगों ने भी जान गंवाई. अल जज़ीरा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे पत्रकारों को निशाना बनाने की कार्रवाई बताया है.

इजरायली सेना का दावा

दूसरी तरफ, इजरायली सेना ने दावा किया है कि अहमद विशाह हमास के सैन्य विंग से जुड़े थे और स्नाइपर ऑपरेटिव के रूप में काम कर रहे थे. हालांकि, इस दावे के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है. सेना ने हमले में मारे गए अन्य लोगों पर भी हमास से जुड़े होने का आरोप लगाया है.

गाजा सिटी के सबरा इलाके में भी एक घर पर रात के समय हमला किया गया, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. परिजनों का कहना है कि उनका किसी भी सशस्त्र संगठन से कोई संबंध नहीं था और वे सामान्य नागरिक थे.

लगातार हो रहे हमलों ने युद्धविराम की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिछले साल लागू हुए संघर्षविराम समझौते के बावजूद दोनों पक्ष एक-दूसरे पर शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगाते रहे हैं. इस बीच गाजा में रहने वाले लाखों लोग अब भी असुरक्षा, विस्थापन और मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र और राहत एजेंसियों का कहना है कि युद्ध से प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है. बड़ी संख्या में लोग अभी भी सुरक्षित आवास, स्वच्छ पानी, सेवाओं और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों से वंचित हैं. राहत सामग्री की आपूर्ति बढ़ने के बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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