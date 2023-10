Israel Hamas War: US से आधुनिक अमेरिकन हथियारों की पहली खेप इजराइल पहुंची, ये है वीडियो

Israel Hamas War, तेल अवीव: हमास (Hamas) के साथ युद्ध में इजराइल (Israel) को मजबूती प्रदान करने के लिए आधुनिक अमेरिकी हथियारों और उपकरणों (modern American weapons and equipment) की पहली खेप यहां पहुंच चुकी है. इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो और तस्वीरों में एक मालवाहक विमान को उतरते हुए देखा जा सकता है, जिससे उपकरणों की पहली खेप लाई गयी. इसे संयुक्त अभियान के तहत इजराइल में लाया गया है.

रक्षा मंत्रालय के उत्पादन और खरीद निदेशालय, अमेरिकी खरीद मिशन, और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के तहत अंतरराष्ट्रीय परिवहन इकाई ने इस अभियान में मालवाहक विमान से उपकरण लाने पर नजर रखी, जिससे अमेरिका से हथियारों की सीधी आपूर्ति हो सकी.

