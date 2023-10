Israel Hamas War: गाजा के अस्पताल पर एयर स्ट्राइक में 500 की मौत पर बोला इजरायल- 'हमास के मिसफायर का ही नतीजा'

Israel Hamas Conflict: इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच जारी जंग अब और भी आक्रामक होती जा रही है. दोनों तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं. हमले में दोनों ओर से अब तक 4000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं. इन सबके बीच हमास (Hamas) ने दावा किया है कि इजरायली सेना की तरफ से गाजा सिटी के एक अस्पताल पर किये गए एयर स्ट्राइक में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है.

Initial investigation by IDF shows the explosion in a hospital in Gaza was caused by a failed Hamas rocket launch, reports news organisation i24NEWS

हमास की तरफ से संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय (Gaza Health Ministry) ने बताया कि जिस समय यह हमला हुआ अस्पताल में सैकड़ों लोगों ने शरण ली हुई थी. यह हमला सेंट्रल गाजा के अल अहली (Al Ahli) अस्पताल पर हुआ है. सोशल मीडिया पर अस्पताल की हमले की बाद की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें इमारत में आग लगते देखा जा सकता है. साथ ही यहां वहां टूटे हुए शीशे बिखरे भी नजर आ रहे हैं.

#BREAKING: Reports suggest that the mass casualty event at the Baptist Hospital in Gaza City was the result of a misfired rocket launch by Hamas.

No IDF air activity was reported at the time and the timing coincided with a salvo of rockets launched at Israel.

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 17, 2023