गाजा सिटी: इजराइल ने बृहस्पतिवार तड़के गाजा पट्टी में कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम एक फलस्तीनी मारा गया और कई अन्य घायल हो गए. यह ताजा हमले तब हुए है, जब इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के उग्रवादी हमास शासकों के खिलाफ आक्रमण कम करने के अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया. हमास ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे हैं. गाजा सिटी के मध्य शहर दिएर अल-बलाह और दक्षिण शहर खान युनूस विस्फोटों की आवाज से गूंज उठे. खान युनूस में कम से कम पांच मकान ध्वस्त हो गए. Also Read - इजराइल के भीषण एयर अटैक से फि‍र थर्राई गाजा सिटी, युद्ध का खतरा बढ़ा

इजराइली सेना ने बताया कि उसने हमास कमांडरों के कम से कम चार मकानों को निशाना बनाया है. साथ ही सैन्य ढांचे को भी निशाना बनाया है. इजराइल के हवाई हमले में खान युनूस में खावाल्दी परिवार का दो मंजिला मकान ढह गया. उसमें रह रहे 11 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - Israel-Hamas conflict: चीन ने सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग की, US की आलोचना की

Over the last 11 days, Hamas has fired hundreds of rockets from Gaza at Israel’s largest metropolitan area, Tel Aviv. Also Read - इजराइल ने गाजा में सुबह की एयर स्‍ट्राइक, कई मौतों की रिपोर्ट्स, जो बाइडेन का समर्थन, लेकिन जताई ये चिंता

We struck 2 underground rocket launchers used to fire those rockets.

We hold Hamas accountable for acts of terror against Israeli civilians.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 20, 2021