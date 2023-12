Israel-Hamas war: टेडी बियर में बम छिपाकर हमले कर रहा हमास, इजरायल ने शेयर किया VIDEO

फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग चलते हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए. वर्तमान में इस जंग की शुरुआत हमास के तरफ से किए हमले से हुई. शुरुआत हमास ने की लेकिन झेलना फिलिस्तीन की आम अवाम को पड़ रहा है. अब इजरायल अपने तरफ से तर्क देकर ये साबित करने में लगा हुआ है कि वह मानवता के हित में युद्ध कर रहा है. वह जो भी कर रहा है हमास को तहस नहस करने के लिए कर रहा है. इजाराइल का कहना है कि हमास आम लोगों को ढाल बना रहा है. इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो और फोटो जारी कर दिखाया है कि हमास टेडी बियर में बम छिपाकर हमले कर रहा है.

इजराइल की तरफ की जा रही लगातार बमबारी की निंदा भी की जा रही है. इसी कढ़ी में यूएन महासचिव एंटोनियो ने भी इजराइल की तरफ लगातार बम बरसाए जाने की निंदा की. जारी आंकड़ों में मुताबिक गजा में 17 हजार से ज्यादा लोग फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं. 47 हजार से ज्यादा घायल हुए हैं. घायल और मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं.

इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी वीडियो-

Israelis placed teddy bears to remind the world of the 137 hostages still held by terrorists in Gaza.

Hamas hid sniper rifles and ammunition inside a teddy bear.

Can you see the difference between the two? pic.twitter.com/zmxV6UEh3r

— Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2023