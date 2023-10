इजरायल के टैंक ने मिस्र की सीमा पर गलती से कर दी गोलीबारी, बाद में माफी मांगी

Israel-Hamas War: इजरालयी सेना ने रविवार को कहा कि उनके टैंक ने गलती से केरेम शालोम के इलाके में सीमा से सटी मिस्र की एक चौकी पर हमला कर दिया. इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने अपने X पर रात 9:03 बजे पोस्ट कर बताया, ”थोड़ी देर पहले एक आईडीएफ टैंक ने गलती से फायर किया और केरेम शालोम के क्षेत्र में सीमा से लगी मिस्र की एक चौकी पर हमला कर दिया. घटना की जांच की जा रही है और डिटेल्स की समीक्षा की जा रही है.’ इस घटना को लेकर इजरायली सेना ने खुद भी दुख जताया है.

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.

The IDF expresses sorrow regarding the incident.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023