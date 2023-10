Israel Hamas war: इजराइल ने कहा, भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे

Israel Hamas war, नई दिल्ली: भारत में इजराइल (Israel) के राजदूत नाओर गिलोन ने आज बुधवार को कहा कि भारत के लिए समय आ गया है कि वह अन्य कई देशों की तरह हमास (Hamas) को आतंकवादी संगठन (terrorist organization) घोषित करे. इजराइली राजदूत ने पत्रकारों से बात करते हुए हमास के खिलाफ आतकंवाद-रोधी अभियानों में इजराइल का ”100 प्रतिशत” समर्थन करने के लिए भारत के प्रति आभार भी प्रकट किया.

गिलोन ने कहा कि इजराइल ने सात अक्टूबर को हुए बर्बर हमले के बाद संबंधित भारतीय प्राधिकारियों से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया है. इसके साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले को पहले भी उठाया जा चुका है.

गिलोन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन शुरुआती वैश्विक नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने आतंकवादी हमले की निंदा की. भारत दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक पहचान वाला देश है और हमारे लिए महत्वपूर्ण देश हमारे साथ हैं. उन्होंने कहा, भारत के लिए यही समय है कि वह हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे.

#WATCH | Delhi: Israel’s Ambassador to India, Naor Gilon says “I think that it’s also time to officially designate Hamas as a terror organization also in India. Most of the democracies, the EU, US, Canada, and Australia, I believe have already done this, and I think it’s good…I… pic.twitter.com/wOZfCpcafo

