Israel-Hamas War: अगर गाजा में 4 दिनों तक...,इस शर्त पर फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजरायल

Israel-Hamas War: इजरायल-हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, इजरायल की सरकार ने हमास की तरफ से बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले 150 फिलिस्तीनी महिला और नाबालिग कैदियों की जेल से रिहाई के साथ 4 दिनों के संघर्ष विराम (Cease Fire) को मंजूरी दी है. इस समझौते के तहत इजरायली सेना चार दिनों तक गाजा में हमले रोकेगी. और इसके बदले हमास रोज 10-10 इजरायली बंदियों को रिहा करेगा.

Israel government voted to back a deal for Palestinian Hamas militants to free 50 women and children held as hostages in Gaza in exchange for a four-day pause in fighting, the office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said: Reuters

— ANI (@ANI) November 22, 2023