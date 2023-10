Israel Hamas War: हमलों की जद में इज़रायल का ये शहर कराया जाएगा खाली, लोगों की कारों पर गिर रहे रॉकेट | VIDEO

Israel Hamas War: हमास और इज़रायल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है. हमास ने इज़रायल पर अप्रत्याशित हमला किया. इसमें इज़रायल के सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. हमास के हमले इज़रायल ने भी पलटवार किया और फलस्तीन में हमास के ठिकानों पर लगातार हमला किया. इन हमलों में कहा गया कि हमास आतंकियों की बड़े पैमाने पर मौत हुई, जबकि आम नागरिक भी मारे गए.

इस शहर हो रहे हमले

दोनों तरफ से अभी भी हमले हो रहे हैं. इज़रायल के शहरी क्षेत्रों पर भी हमले हो रहे हैं. इसमें आम नागरिकों को भी जान माल का नुकसान हो रहा है. आज इजराइल के सेडेरोट शहर में गाजा की तरफ से एक रॉकेट आया और सीधा एक आम नागरिक की कार पर गिरा. इससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और तीन लोग घायल हो गए.

#WATCH | “…We are keeping our people strong. We are working on their mental health as we work on their physical condition….This country is strong..,” says Ayelet Shmuel who is working in the office of the Mayor of Sderot in Israel. pic.twitter.com/MWVriWewd9

