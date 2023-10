Biden ने हमास की कैद से रिहा हुई मां-बेटी से फोन पर की बातचीत, देशवासियों को समर्थन का आश्वासन दिया

Israel-Hamas War: मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है. इस भीषण युद्ध में अब तक दोनों पक्षों को मिलाकर 5500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. Israel में 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई है जबकि गाजा में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. जंग के बीच शुक्रवार को Hamas ने पहली बार दो अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया, यह रिहाई की कतर की मध्यस्थता के बाद हुई है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने रिहा किए गए दोनों बंधकों से फोन पर बात की. उन्होनें X पर ट्वीट कर कहा, “मैंने आज हमास की कैद से रिहा किए गए दो अमेरिकियों से बात की, और उन्हें बताया कि जैसे ही वे ठीक हो जाएंगे उनकी सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी.”

इससे पहले शुक्रवार को बाइडन ने कहा, आज हमने हमास द्वारा बंधक बनाए गए दो अमेरिकियों की रिहाई सुनिश्चित कर ली है. हमारे साथी नागरिकों ने पिछले 14 दिनों में एक भयानक परीक्षा का सामना किया है. मुझे बहुत खुशी है कि वे जल्द ही अपने परिवार से मिलेंगे.

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.

Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M

— President Biden (@POTUS) October 20, 2023