फिलिस्तीनी सोसाइटी ने गाजा के लोगों को दी चेतावनी, कहा- जल्दी अस्पताल खाली करो वरना...

Israel-Hamas War: इजरायली न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी (RCS) ने शुक्रवार को अल-अहली अस्पताल जैसी एक और दुखद घटना को रोकने के लिए उत्तरी गाजा में अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की तत्काल अपील की. आरसीएस के अनुसार, अस्पताल में 400 से अधिक मरीज और लगभग 12,000 विस्थापित नागरिक मौजूद हैं.

फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर कहा, “हम आईओएफ अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की मांग करता है, जो 400 से अधिक रोगियों और लगभग 12,000 विस्थापित नागरिकों के लिए एक अभयारण्य है. हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अल-अहली अस्पताल जैसी एक और आपदा को टालने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं.”

Urgent Appeal🚨

PRCS faces an imminent threat. The IOF demands the evacuation of Al-Quds Hospital, a sanctuary for over 400 patients and around 12,000 displaced civilians.

We call the international community to act urgently, averting another catastrophe like Al-Ahli Hospital

— PRCS (@PalestineRCS) October 20, 2023