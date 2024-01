Israel-Hamas: जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर की बात, जाना पश्चिम एशिया का हाल

Israel-Hamas War: इजराइल और हमास के बीच जारी जंग जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से लगातार हमले किए जा रहे हैं. इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने सोमवार को इजरायल के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की. जयशंकर ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति में भारत के विचारों, आकलन और हितों के बारे में बात की.

एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा, “इजरायली एफएम @Israel_katz से बात करके अच्छा लगा. हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की. इस मामले में भारत के विचारों, आकलन और हितों के बारे में बात की, और संपर्क में रहने के लिए सहमति व्यक्त की.”

Good to talk to Israeli FM @Israel_katz.

Discussed the ongoing situation in West Asia. Spoke about India’s views, assessments and interests in that regard.

Agreed to stay in touch.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 29, 2024