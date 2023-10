Gaza में घुसकर Israel की सेना ने मारा रेड, हमास का दावा- एयर स्ट्राइक में 70 की मौत; ज्यादातर महिलाएं-बच्चे शामिल

Israel Hamas War: इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है. दोनों तरफ से किये जा रहे हमलों में अब तक सैंकड़ों जानें जा चुकी हैं. मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ते जा रहा है. इन सबके बीच गाजा पर इजरायल की तरफ से किये गए एयरस्ट्राइक में 70 लोगों की जान चली गई. न्यूज एजेंसी AP ने हमास के अधिकारियों के हवाले से बताया कि गाजा शहर को छोड़कर जा रहे लोगों के काफिलों पर इजरायल की तरफ से किए गए एयरस्ट्राइक में 70 लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा शहर से दक्षिण की ओर जाते समय तीन जगहों पर कारों पर हमला किया गया.

The IDF conducted raids in Gazan territory to eliminate the threat of terrorist cells and infrastructure.

उधर, इजरायल की सेना ने घनी आबादी वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला करने से पहले पिछले 24 घंटों में गाजा में कई जगहों पर रेड मारा. सेना का कहना है कि वह क्षेत्र को आतंकवादियों और हथियारों से मुक्त करने के प्रयास को पूरा करना चाहती है. मालूम हो कि हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह गाजा बॉर्डर क्रॉस कर इजरायल पर हमला किया था. इसके अलावा इजरायल के कई शहरों पर एक साथ हजारों रॉकेट छोड़े और कुछ को किडनैप करके अपने साथ ले गए.

हमास के आतंकियों की प्लानिंग, इन बंधकों के जरिए अपनी मांगें मनवाने की थी, लेकिन इजरायल के तेवरों ने हमास की हवाइयां उड़ा दी हैं. इजरायल के हमलों से एक बात साफ है कि वो हमास के साथ लेन देन के मूड में नहीं हैं. वो इस बात हमास को उसके किए की सज़ा देना चाहता है. इसके लिए वो हवाई हमलों के अलावा अब जमीनी हमले की भी तैयारी कर रहा है.

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.

The soldiers rescued around 250 hostages alive.

