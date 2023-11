Israel-Hamas War: इजरायली सैनिकों ने Gaza को चारों तरफ से घेरा, US ने West Asia में तैनात की परमाणु पनडुब्बी

Israel-Hamas War: इजरायल-हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया में परमाणु पनडुब्बी को तैयात किया है. यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि ओहियो श्रेणी (Ohio-class submarine) की एक पनडुब्बी 5 नवंबर को यूएस सेंट्रल कमांड के इलाके में पहुंची. परमाणु मिसाइल तैनात करने का उद्देश्य ईरान समेत विरोधी देशों को सख्त चेतावनी देना है. पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें स्वेज नहर में काहिरा के उत्तर-पूर्व में अल सलाम ब्रिज के नीचे से गुजरती एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी दिखाई दे रही है.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023