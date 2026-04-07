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इजरायल ने ईरान पर की एयरस्ट्राइक की बारिश! करज अंधेरे में डूबा, खार्ग द्वीप तक गूंजे धमाके

इजरायल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले किए, जिससे करज में बिजली ठप हो गई और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. खार्ग द्वीप तक हमलों के बीच सीजफायर वार्ता भी ठप पड़ गई है.

Israel Airstrike on Iran: मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. इजरायल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले किए. इन हमलों ने न केवल ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, बल्कि क्षेत्र में जारी तनाव को और बढ़ा दिया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, करज शहर में हमलों के बाद बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रोजेक्टाइल गिरने से पावर ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे शहर अंधेरे में डूब गया. ये हमला ईरान के नागरिक ढांचे पर सीधे असर डालता है और आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है.

कई पुलों और हाईवे को बनाया निशाना

इसके अलावा, ईरान के कई पुलों और हाईवे को भी निशाना बनाया गया. इन हमलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये संयुक्त रूप से अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. अगर ये सच साबित होता है, तो यह क्षेत्रीय संघर्ष को और जटिल बना सकता है.

सबसे बड़ा हमला खार्ग द्वीप पर बताया जा रहा है, जो ईरान के तेल निर्यात का एक प्रमुख केंद्र है. यहां पर हवाई हमलों की खबरों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खार्ग द्वीप से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात होता है. इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर पड़ सकता है.

सीजफायर पर चल रही बातचीत ठप

इन हमलों के बीच सीजफायर को लेकर चल रही बातचीत भी पूरी तरह ठप हो गई है. पहले जहां दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं अब हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति जारी रही, तो यह संघर्ष बड़े युद्ध का रूप भी ले सकता है.

ईरान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है. साथ ही जवाबी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं, जिससे क्षेत्र में और तनाव बढ़ने की आशंका है. दूसरी ओर, इजरायल ने अभी तक आधिकारिक रूप से इन हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसके पिछले रुख को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता.

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मिडिल ईस्ट में पहले से ही अस्थिर हालात के बीच ये ताजा घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है. वैश्विक शक्तियां अब इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी बड़े संघर्ष को टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज किए जा सकते हैं.