रात की बजाय इजरायल ने इस बार दिन में क्यों किया ईरान पर हमला? सामने आया पूरा प्लान
Israel Iran War News: इजरायल ने इस बार दिन के उजाले में सर्जिकल स्ट्राइक कर सबको चौंका दिया. जानिए अक्सर रात में हमला करने वाले इजरायल ने अपनी रणनीति क्यों बदली.
Israel Iran War: पिछले कई दशकों से युद्ध और हवाई हमलों का एक अलिखित नियम रहा है. ज्यादातर हमले रात के अंधेरे में किए जाते थे. इसका कारण सरल था. अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान होता है. लेकिन हाल ही में इजरायल ने ईरान पर जो हमला किया, उसने सबको चौंका दिया. यह हमला रात में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में हुआ.
आखिर इजरायल ने अपनी पुरानी रणनीति क्यों बदली? क्या इसके पीछे केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन था या कोई गहरी खुफिया साजिश? आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं.
खुफिया जानकारी का लीक होना
इस दिन के हमले के पीछे सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वजह एक ‘लीक’ बताई जा रही है. खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सुबह 8:15 बजे अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों की एक अहम महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी. इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को कथित तौर पर इस बैठक की सटीक जानकारी मिल गई थी.
इजरायल जानता था कि यदि वह रात में हमला करता, तो शायद उसे केवल खाली इमारतें और बंकर मिलते. लेकिन दिन के समय, जब ईरान के सभी बड़े रणनीतिकार और कमांडर एक छत के नीचे जमा थे, हमला करना उनके नेतृत्व को सीधे चोट पहुंचाने का सबसे बड़ा मौका था.
ईरान को नहीं थी उम्मीद
युद्ध में सरप्राइज यानी अचंभे का बहुत महत्व होता है. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान यह मानकर चल रहा था कि इजरायल अपने पुराने ढर्रे पर चलते हुए रात में ही हमला करेगा. रात भर ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर रहता था, लेकिन जैसे ही सूरज निकला, सतर्कता थोड़ी कम हो गई.
इजरायल ने इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाया होगा. ईरान को लगा होगा कि दिन में हमला होने की संभावना कम है और इसी चूक ने इजरायली जेट्स के लिए रास्ता आसान कर दिया.
तकनीकी आत्मविश्वास और सटीक निशाना
आज की तकनीक के दौर में, इजरायल के पास ऐसे उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम हैं जो दिन और रात के अंतर को खत्म कर देते हैं. इजरायल यह संदेश देना चाहता था कि उसकी वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि उसे अंधेरे की ओट लेने की जरूरत नहीं है.
दिन में हमला करने से इजरायली पायलटों को अपने लक्ष्यों को आंखों से देखने और हमले के प्रभाव का तुरंत आकलन करने में आसानी हुई. ये ईरान के मनोबल को तोड़ने के लिए एक सोची-समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी.
एयर डिफेंस सिस्टम की विफलता
ईरान के पास रूस निर्मित S-300 जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम हैं. दिन में हमला करके इजरायल ने दुनिया को यह दिखाया कि वह ईरान के सुरक्षा घेरे को किसी भी समय भेद सकता है. इजरायल का यह कदम केवल एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश था.
खामेनेई की बैठक की जानकारी होना ये दर्शाता है कि इजरायल की पहुंच ईरान के सत्ता गलियारों के भीतर तक है. दिन में हमला करके इजरायल ने यह साबित कर दिया कि वह अब अंधेरे का इंतजार नहीं करेगा और उसके निशाने अचूक हैं.
