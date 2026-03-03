Hindi World Hindi

Israel Iran War Ayatollah Ali Khamenei Assassination Mossad Hacking Traffic Cameras In Tehran

ईरान की इस एक गलती के कारण पता चली खामेनेई की लोकेशन! जानिए इजरायल ने कैसे किया ट्रैक

Ayatollah Ali Khamenei Assassination: मध्य पूर्व में तनाव अब एक विनाशकारी मोड़ ले चुका है. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद आग पूरी तरह से भड़क चुकी है.

Image- X/@khamenei_ir

Israel Iran War: क्या एक देश के ट्रैफिक कैमरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं? इजरायल और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सालों की डिजिटल सेंधमारी से ईरान के शीर्ष नेतृत्व को हिलाकर रख दिया है.

फाइनेंशियल टाइम्स और CNN जैसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और उनके सुरक्षा तंत्र की निगरानी के लिए सालों तक एक बेहद जटिल जासूसी जाल बुना था. यह ऑपरेशन किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, जहां तकनीक और खुफिया जानकारी का घातक मेल देखने को मिला.

सालों की जासूसी और हैकिंग

इजरायली खुफिया एजेंसियों ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था. सालों तक, तेहरान की सड़कों पर होने वाली हर हरकत की फुटेज को सीधे तेल अवीव और दक्षिणी इजरायल के सर्वर पर भेजा जाता था.

इजरायल को विशेष रूप से एक कैमरे के एंगल से बहुत मदद मिली. इस कैमरे के जरिए वे यह देख पा रहे थे कि खामेनेई के बॉडीगार्ड अपनी गाड़ियां कहां खड़ी करते हैं और पाश्चर स्ट्रीट स्थित उनके परिसर के अंदर की दिनचर्या क्या है. इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों ने खामेनेई के सोने, जागने, मिलने-जुलने और बात करने के हर तरीके का बारीकी से अध्ययन किया था.

60 सेकंड में सब खत्म

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार की सुबह खामेनेई और ईरान के कई बड़े राजनीतिक और सैन्य नेता तेहरान के एक सुरक्षित परिसर में बैठक करने वाले थे. इजरायल ने पहले रात में हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर दिन का समय चुना गया ताकि दुश्मन को पूरी तरह चौंकाया जा सके.

सुबह करीब 6 बजे, इजरायली लड़ाकू विमानों ने उस परिसर पर मिसाइलों से हमला किया. एक सैन्य अधिकारी के अनुसार, केवल 60 सेकंड के भीतर तीन ठिकानों को तबाह कर दिया गया. इस हमले में 86 वर्षीय अली खामेनेई और रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सहित लगभग 40 वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई.

पेजर और वॉकी-टॉकी वाला हमला

इस हमले से पहले, सितंबर 2024 में इजरायल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ एक अनोखा ऑपरेशन चलाया था. उन्होंने हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों को विस्फोटक से भरे पेजर और वॉकी-टॉकी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था. पेजर को थोड़ा बड़ा बनाया गया ताकि उसके अंदर विस्फोटक छिपाया जा सके. मोसाद ने डमी पुतलों पर कई बार टेस्ट किया ताकि धमाका केवल उसे पकड़ने वाले को ही नुकसान पहुंचाए.

मोसाद ने गेब्रियल नाम के एक एजेंट के जरिए फर्जी यूट्यूब विज्ञापन चलाए, जिसमें इन उपकरणों को धूल और पानी से सुरक्षित बताया गया. हिज़्बुल्लाह को झांसा देने के लिए हंगरी और ताइवान की कंपनियों के नाम का सहारा लिया गया. यहां तक कि रिंगटोन भी ऐसी चुनी गई जिसे सुनते ही व्यक्ति पेजर को अपनी जेब से बाहर निकालकर देखे.

युद्ध की आग और वैश्विक असर

खामेनेई की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में आग भड़क गई है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरान के 1,250 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं. ईरान के 11 जहाज नष्ट हो गए और 10 युद्धपोत डूब गए हैं. जवाबी हमले में कुवैत में मौजूद 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं.

पूरी दुनिया पर प्रभाव

इस युद्ध ने केवल ईरान और इजरायल को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है. हॉर्मुज जलडमरूमध्य जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां शिपिंग बंद हो गई है. इसके कारण वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं और विमान सेवाओं में भारी बाधा आ रही है. बड़ी संख्या में नागरिक इस हिंसा की चपेट में आ रहे हैं, जिससे मध्य पूर्व में अस्थिरता का खतरा और बढ़ गया है.