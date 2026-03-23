ट्रंप बोले-5 दिन में नई सरकार बनाने के लिए बात कर रहा खास शख्स, ईरान का जवाब- ये अमेरिका की बर्बादी का डेडलाइन, 10 अपडेट

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ट्रंप बोले-5 दिन में नई सरकार बनाने के लिए कॉन्टैक्ट में खास शख्स, ईरान का जवाब- ये हमारा नहीं अमेरिका की बर्बादी का डेडलाइन, 10 अपडेट

ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला की तरह कोई नया नेता सामने लाया जा सकता है या फिर अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट लीडरशिप का मॉडल भी अपनाया जा सकता है.इस बीच ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में 5 दिन में नई सरकार बनने का दावा किया है.

इजरायल-अमेरिका और ईरान 28 फरवरी से जंग लड़ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने को लेकर सोमवार को बड़ा बयान दिया. ट्रंप ने कहा, “ईरान हमसे समझौता करने के लिए उतावला है. दोनों देशों के बीच डील अगले 5 दिनों में या उससे भी पहले हो सकती है.” ट्रंप ने ये भी दावा किया जंग खत्म करने के लिए उनकी ईरान की टॉप लीडरशिप से बात हो रही है, लेकिन ये सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई नहीं हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में नई राजनीतिक व्यवस्था के विकल्पों पर काम करने की बात कही है. उनके मुताबिक, अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए एक खास शख्स से बातचीत कर रहा है. वेनेजुएला की तरह कोई नया नेता सामने लाया जा सकता है या फिर अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट लीडरशिप का मॉडल भी अपनाया जा सकता है.इस बीच ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

पढ़ें, इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग से जुड़े 10 बड़े अपडेट:-

1.ईरान के सुप्रीम लीडर से नहीं, किसी और से हो रही डील पर बात

ट्रंप ने एक बार फिर से अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर मानने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के एक टॉप लेवल के व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, लेकिन, ये शख्स मुजतबा खामेनेई नहीं है. वो जिंदा हैं या नहीं… मुझे नहीं मालूम.

फ्लोरिडा में मीडिया से ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान में हालात तेजी से बदल रहे हैं. दोनों पक्ष इस जंग को खत्म करने के लिए डील की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.जल्द ही कोई समाधान निकल सकता है.

2.टारगेट पर था ईरान का बड़ा पावर प्लांट

ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के एक बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाने वाला था. इसकी कीमत करीब 10 बिलियन डॉलर थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “हम उनका सबसे बड़ा पावर प्लांट उड़ाने वाले थे. सबकुछ एक शॉट में खत्म हो जाता. क्या वे यही चाहते हैं? इसी वजह से ईरान ने खुद बातचीत की पहल की.”

3.डील नहीं हुई तो लगातार करेंगे बमबारी

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अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ बातचीत नाकाम रहती है, तो अमेरिका हमले जारी रखेगा.

ट्रंप ने कहा,”या तो समझौता होगा, नहीं तो अमेरिका लगातार बमबारी करता रहेगा.”

4.ईरान की नई लीडरशिप में अमेरिका का होगा रोल

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान में नई लीडरशिप हो सकती है और इसमें अमेरिका की भूमिका भी हो सकती है.

उन्होंने यह भी इशारा किया कि ऐसा मॉडल वैसा हो सकता है जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला के मामले में अपनाने की कोशिश की थी.

5.ईरान के साथ किसी डील की गारंटी नहीं

ईरान के साथ बातचीत पर ट्रंप ने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी डील की गारंटी नहीं दी जा सकती.

परमाणु मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अमेरिका का मकसद साफ है, मिडिल ईस्ट में शांति और ईरान के पास परमाणु हथियार न हों.

6. ईरान बोला- अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है और न ही वे बातचीत करने की स्थिति में हैं. असल में उन्होंने ईरान को नहीं, बल्कि खुद को वक्त दिया है. 5 दिन डेडलाइन हमारी नहीं, बल्कि अमेरिका की बर्बादी का है.

ईरान ने कहा, “कुछ मित्र देशों के जरिए अमेरिका की ओर से बातचीत के मैसेज जरूर आए हैं, लेकिन ईरान ने इसके जवाब में अपनी शर्तें साफ कर दी हैं.

7.जंग रोकने की कोशिश में जुटे ये देश

इस बीच तुर्किये, मिस्र और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन देशों के अधिकारियों ने अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से अलग-अलग बातचीत की है.

8.होर्मुज से जहाजों को निकालने पर काम कर रहा ओमान

ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी ने कहा है कि उनका देश होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है.

उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की ‘रणनीतिक गलती’ खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रहा है.

9.PM मोदी बोले-होमुर्ज का रास्ता रोकना मंजूर नहीं

PM मोदी ने संसद में युद्ध पर देश का रुख साफ किया. उन्होंने कहा तनाव खत्म होना चाहिए. बातचीत से ही समस्या का समाधान है. नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं.होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा.

PM मोदी ने कहा,”सरकार की कोशिश है कि देश में तेल-गैस संकट न हो. इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं. पश्चिम एशिया में एक करोड़ भारतीय रहते हैं. उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.”

10. इजरायल ने फिर से ईरान पर हमले शुरू किए

इजरायली सेना ने कहा है कि वह इस समय तेहरान के बीचों-बीच ईरानी शासन से जुड़े ठिकानों पर हमले कर रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल पहले भी तेहरान में सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले कर चुका है. ईरान जंग में अब तक 2556 लोगों की मौत हो चुकी है.