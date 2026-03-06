By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इजरायल-ईरान जंग से इस देश में पेट्रोल-डीजल को लेकर मची मारामारी, सरकार ने लगाई पाबंदियां
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब इस पड़ोसी देश पर दिखने लगा है. तेल सप्लाई प्रभावित होने से पेट्रोल-डीजल की कमी हो गई है और सरकार को खरीद पर लिमिट लगानी पड़ी है.
मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब दूसरे देशों तक भी पहुंचने लगा है. खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई प्रभावित होने के कारण बांग्लादेश में ईंधन का संकट गहराने लगा है. तेल की सप्लाई चेन कमजोर पड़ने से देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता कम हो गई है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि लोगों को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. कई लोग भविष्य की चिंता में जरूरत से ज्यादा तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बाजार में घबराहट का माहौल बन गया है.
बांग्लादेश में तेल की राशनिंग लागू
स्थिति को काबू में रखने के लिए बांग्लादेश सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं. तेल की जमाखोरी और अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लिमिट तय कर दी है. अब कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा तेल नहीं खरीद सकता. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) ने नियम बनाया है कि मोटरसाइकिल चालक एक दिन में अधिकतम 2 लीटर पेट्रोल या ऑक्टेन ही खरीद सकते हैं. वहीं प्राइवेट कारों के लिए यह सीमा 10 लीटर तय की गई है. इसके अलावा बस और ट्रक जैसे बड़े वाहनों के लिए भी 70 से 220 लीटर तक की सीमा तय कर दी गई है.
पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी
सरकार ने पेट्रोल पंपों पर भी कड़े नियम लागू कर दिए हैं, ताकि कोई व्यक्ति नियमों का गलत फायदा न उठा सके. अब हर ग्राहक को तेल खरीदने पर रसीद लेना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई व्यक्ति दोबारा तेल खरीदने आता है, तो उसे पिछली खरीद की रसीद दिखानी होगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति ज्यादा तेल जमा न कर सके. ढाका और अन्य शहरों में प्रशासन पेट्रोल पंपों पर नजर बनाए हुए है ताकि नियमों का पालन सही तरीके से हो सके और लोगों को बराबर मात्रा में तेल मिल सके.
गैस संकट से बढ़ी मुश्किलें
तेल संकट के साथ-साथ बांग्लादेश को गैस की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण कतर से आने वाली एलएनजी (LNG) की सप्लाई प्रभावित हो गई है. इससे देश में गैस की उपलब्धता कम हो गई है. गैस की कमी का असर उद्योग और कृषि दोनों पर पड़ रहा है. कई खाद कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, क्योंकि उन्हें गैस की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही है. बिजली उत्पादन पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती और गैस राशनिंग की स्थिति बन गई है.
आयात पर निर्भरता से बढ़ा खतरा
बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है. देश अपनी कुल जरूरत का लगभग 95% ईंधन विदेशों से मंगाता है, जिसमें मिडिल ईस्ट की बड़ी भूमिका है. ऐसे में अगर वहां तनाव और बढ़ता है या सप्लाई लंबे समय तक बाधित रहती है, तो बांग्लादेश को महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ सकता है. इससे देश में महंगाई तेजी से बढ़ने का खतरा है. फिलहाल सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वे घबराहट में तेल की जमाखोरी न करें और स्थिति को सामान्य बनाए रखने में सहयोग करें.
