Israel Iran War: ईरान में फंसे भारतीयों के लिए इंडियन एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी, दिए ये निर्देश

Indian embassy in Iran: इजरायल में सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय दूतावास ने 28 फरवरी 2026 को एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को सतर्क रहने, स्थानीय 'होम फ्रंट कमांड' के नियमों का पालन करने और गैर-जरूरी यात्रा टालने को कहा है. वहीं, इंडियन एंबेसी ने आपात स्थिति के लिए दूतावास ने +972-54-7520711 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

ईरान पर स्ट्राइक के बीच इंडियन एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी.

Isreal Iran war: ईरान-इजरायल के बीच बनते युद्ध के हालात को देखते हुए, तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान और इजरायल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण ‘एडवाइजरी’ जारी की है. इस सुरक्षा निर्देश में भारतीयों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है. आइए जानते हैं इस एडवाइजरी की मुख्य बातें…

ईरान में फंसे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी

भारतीय दूतावास ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईरान में फंसे लोगों को बेहद सतर्क रहने के साथ-साथ अनावश्यक आवाजाही से बचने को कहा गया है.

ADVISORY as on 28 February 2026 pic.twitter.com/BqQv9AfNAl — India in Iran (@India_in_Iran) February 28, 2026

भारतीय एंबेसी ने ईरान के नागरिकों को दूतावास से संपर्क करने के लिए नंबर भी जारी किए हैं.

आपातकालीन संपर्क (ईरान):

हेल्पलाइन 1: +989128109115

+989128109115 हेल्पलाइन 2: +989128109109

+989128109109 हेल्पलाइन 3: +989128109102

+989128109102 हेल्पलाइन 4: +989932179359

इजरायल में भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी

28 फरवरी 2026 को जारी की गई इस ताजा एडवाइजरी में दूतावास ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं. इसलिए, इजरायल के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे या रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

इजरायल में रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी

इंडियन एंबेसी ने ईरान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी करते हुए उन्हें स्थानीय नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है. साथ ही हमले की स्थिति के दौरान किसी तरह

In view of the prevailing security situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to exercise utmost caution and remain vigilant at all times. Indian nationals are strongly advised to strictly adhere to the safety guidelines and instructions issued by the… pic.twitter.com/xFKQG2doTl — ANI (@ANI) February 28, 2026

आपातकालीन अलर्ट पर रखें नजर

नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे स्थानीय समाचारों, आधिकारिक घोषणाओं और आपातकालीन अलर्ट को नियमित रूप से मॉनिटर करें. इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.oref.org.il/eng पर जाकर अपडेटेड निर्देश देख सकते हैं. सूचनाओं के प्रति जागरूक रहना ही बचाव का पहला कदम है.

आपात स्थिति में दूतावास से कैसे करें संपर्क?

किसी भी आपात स्थिति या संकट के समय, भारतीय नागरिक तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं. दूतावास ने सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया है. आप 24×7 उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं ताकि समय पर सहायता मिल सके. दूतावास ने निम्नलिखित संपर्क सूत्र जारी किए हैं,

24×7 हेल्पलाइन टेलीफोन: +972-54-7520711

आधिकारिक ईमेल: cons1.telaviv@mea.gov.in

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इन नंबरों पर तुरंत सूचित करें. दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इजरायली अधिकारियों के निर्देशों का पालन है जरूरी

एडवाइजरी में सख्ती से कहा गया है कि भारतीय नागरिक स्थानीय इजरायली अधिकारियों और ‘होम फ्रंट कमांड’ (Home Front Command) द्वारा जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें. यह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज न करें.

सुरक्षित शेल्टर और प्रोटेक्टेड स्पेस की पहचान करें

सुरक्षा निर्देशों के अनुसार, सभी भारतीयों को अपने निवास या कार्यस्थल के पास स्थित डेजिग्नेटेड शेल्टर (Designated Shelters) और सुरक्षित स्थानों (Protected Spaces) की पहचान कर लेनी चाहिए. आपातकालीन अलार्म बजने पर आपको तुरंत इन स्थानों पर पहुंचने की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील

दूतावास ने अगले आदेश तक इजरायल के भीतर अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है. यदि बहुत आवश्यक न हो, तो एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा न करें. घर पर रहना और सुरक्षित वातावरण में रहना ही इस समय सबसे बेहतर है.