  • Hindi
  • World Hindi
  • Israel Iran War Indian Embassy Issues Advisory For Citizens Stranded In Iran And Israel Gives These Instructions

Israel Iran War: ईरान में फंसे भारतीयों के लिए इंडियन एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी, दिए ये निर्देश

Indian embassy in Iran: इजरायल में सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय दूतावास ने 28 फरवरी 2026 को एडवाइजरी जारी कर भारतीयों को सतर्क रहने, स्थानीय 'होम फ्रंट कमांड' के नियमों का पालन करने और गैर-जरूरी यात्रा टालने को कहा है. वहीं, इंडियन एंबेसी ने आपात स्थिति के लिए दूतावास ने +972-54-7520711 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

Published date india.com Published: February 28, 2026 2:32 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Embassy of India in Iran
ईरान पर स्ट्राइक के बीच इंडियन एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी.

Isreal Iran war: ईरान-इजरायल के बीच बनते युद्ध के हालात को देखते हुए, तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान और इजरायल में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण ‘एडवाइजरी’ जारी की है. इस सुरक्षा निर्देश में भारतीयों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है. आइए जानते हैं इस एडवाइजरी की मुख्य बातें…

ईरान में फंसे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी

भारतीय दूतावास ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए ईरान में फंसे लोगों को बेहद सतर्क रहने के साथ-साथ अनावश्यक आवाजाही से बचने को कहा गया है.

भारतीय एंबेसी ने ईरान के नागरिकों को दूतावास से संपर्क करने के लिए नंबर भी जारी किए हैं.

आपातकालीन संपर्क (ईरान):

  • हेल्पलाइन 1: +989128109115
  • हेल्पलाइन 2: +989128109109
  • हेल्पलाइन 3: +989128109102
  • हेल्पलाइन 4: +989932179359

इजरायल में भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी

28 फरवरी 2026 को जारी की गई इस ताजा एडवाइजरी में दूतावास ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं. इसलिए, इजरायल के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे या रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इजरायल में रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी

इंडियन एंबेसी ने ईरान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी करते हुए उन्हें स्थानीय नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है. साथ ही हमले की स्थिति के दौरान किसी तरह

आपातकालीन अलर्ट पर रखें नजर

नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे स्थानीय समाचारों, आधिकारिक घोषणाओं और आपातकालीन अलर्ट को नियमित रूप से मॉनिटर करें. इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.oref.org.il/eng पर जाकर अपडेटेड निर्देश देख सकते हैं. सूचनाओं के प्रति जागरूक रहना ही बचाव का पहला कदम है.

आपात स्थिति में दूतावास से कैसे करें संपर्क?

किसी भी आपात स्थिति या संकट के समय, भारतीय नागरिक तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं. दूतावास ने सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी किया है. आप 24×7 उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं ताकि समय पर सहायता मिल सके. दूतावास ने निम्नलिखित संपर्क सूत्र जारी किए हैं,

  • 24×7 हेल्पलाइन टेलीफोन: +972-54-7520711
  • आधिकारिक ईमेल: cons1.telaviv@mea.gov.in

किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इन नंबरों पर तुरंत सूचित करें. दूतावास संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इजरायली अधिकारियों के निर्देशों का पालन है जरूरी

एडवाइजरी में सख्ती से कहा गया है कि भारतीय नागरिक स्थानीय इजरायली अधिकारियों और ‘होम फ्रंट कमांड’ (Home Front Command) द्वारा जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें. यह आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज न करें.

सुरक्षित शेल्टर और प्रोटेक्टेड स्पेस की पहचान करें

सुरक्षा निर्देशों के अनुसार, सभी भारतीयों को अपने निवास या कार्यस्थल के पास स्थित डेजिग्नेटेड शेल्टर (Designated Shelters) और सुरक्षित स्थानों (Protected Spaces) की पहचान कर लेनी चाहिए. आपातकालीन अलार्म बजने पर आपको तुरंत इन स्थानों पर पहुंचने की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील

दूतावास ने अगले आदेश तक इजरायल के भीतर अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है. यदि बहुत आवश्यक न हो, तो एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा न करें. घर पर रहना और सुरक्षित वातावरण में रहना ही इस समय सबसे बेहतर है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.