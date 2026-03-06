Hindi World Hindi

Israel Iran War Khamenei Bunker Attack By Israel Force Airstrike Video

इजरायल ने ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई को कैसे मार गिराया? सेना ने जारी किया ऑपरेशन का खतरनाक Video

Israel Iran War Update: ईरान-इजरायल टकराव में लेबनान, खाड़ी देशों और अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी प्रभावित हुए. हाल ही में इजरायली सेना ने खामेनेई के बंकर पर की एयरस्ट्राइक का वीडियो जारी किया है.

मध्य-पूर्व में इस समय इजरायल और ईरान के बीच तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. युद्ध के दौरान, सबसे बड़ी खबर तब सामने आई जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को निशाना बनाकर हमला किया गया. 28 फरवरी, 2026 को तेहरान में उनके नेतृत्व परिसर और उससे जुड़े सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए. बताया जाता है कि यह हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था. अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों ने लंबे समय तक निगरानी कर यह पता लगाया कि खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारी किस जगह मौजूद हैं. इसके बाद एक ऑपरेशन के तहत, उन स्थानों पर बमबारी की गई.

खामेनेई को कैसे बनाया गया निशाना?

रिपोर्ट्स के अनुसार, तेहरान में हुए इन हमलों में कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मारे गए, इस दौरान अली खामेनेई की भी मौत हो गई. बताया जाता है कि जिस परिसर को निशाना बनाया गया था वह एक सुरक्षित नेतृत्व केंद्र था, लेकिन भारी बमबारी के कारण वह पूरी तरह नष्ट हो गया. हमले के बाद मलबे में उनके शव की पहचान की गई और बाद में उनकी मौत की पुष्टि भी कर दी गई. इस हमले को ईरान युद्ध का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि इससे ईरान की शीर्ष नेतृत्व संरचना को बड़ा झटका लगा.

WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

खामेनेई के बंकर पर बड़ा हमला

हाल ही में इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें तेहरान में खामेनेई के नेतृत्व परिसर के नीचे बने एक बड़े भूमिगत बंकर को भी निशाना बनाया गया. कहा गया कि लगभग 50 फाइटर जेट्स ने मिलकर इस बंकर पर भारी बमबारी की और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस ऑपरेशन के वीडियो में बंकर पर किए गए हमले की झलक दिखाई गई. इजरायल के मुताबिक, यह बंकर ईरानी सैन्य नेतृत्व के लिए अहम कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल होता था.

ज्यादा दिनों तक चली जंग तो क्या होगा?

खामेनेई की मौत और लगातार हवाई हमलों के बाद मध्य-पूर्व की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. ईरान में नए सर्वोच्च नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू होने की खबरें हैं. दूसरी तरफ, ईरान और उसके सहयोगी संगठनों ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो यह संघर्ष और ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले सकता है. साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ सकता है.