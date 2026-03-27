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Israel Iran War: क्या अभी बाकी है असली जंग? मिडिल ईस्ट की धरती पर ट्रंप चलाने जा रहे अपना 'ब्रह्मास्त्र'
Israel Iran War Latest Update: ईरान-इजरायल की जंग को महीना बीत गया है. ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका-इजरायल के हमलों का जवाब दे रहा है. अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में 10 हजार सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहा है.
Israel Iran War Latest Update: ईरान-इजरायल की जंग शुरू हुए महीना बीत चुका है. बीते 28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोला था. जंग के फिलहाल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे. ईरान ने आखिरी दम तक लड़ने की बात कही है. वहीं, ट्रंप भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. इन सबके बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे लग रहा है कि ‘असली जंग’ शुरू होना तो अभी बाकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10 हजार सैनिकों को जमीनी लड़ाई के लिए मैदान पर उतारने की तैयारी कर रहा है.
10 हजार सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजेगा अमेरिका!
यरूशलेम पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ बातचीत के बावजूद मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त 10,000 सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट में युद्ध विभाग के अधिकारियों का हवाला दिया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तैनाती में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अलावा (जो पहले से ही इस क्षेत्र में तैनात है) पैदल सेना और बख्तरबंद वाहन दोनों शामिल होने की संभावना है.
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क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
विशेषज्ञों का कहना है कि ’82वीं एयरबोर्न डिवीजन’ की तैनाती ईरान के खार्ग द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकानों को ध्यान में रखकर की जा रही है. हालांकि, WSJ की रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि अतिरिक्त बल को कहां भेजा या तैनात किया जाएगा. व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा,’सैनिकों की तैनाती से संबंधित सभी घोषणाएं युद्ध विभाग की ओर से ही की जाएंगी.’ उन्होंने आगे कहा, ‘जैसा कि हमने पहले भी कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप के पास हमेशा सभी सैन्य विकल्प उपलब्ध रहते हैं.’ US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के एक प्रवक्ता ने WSJ को इस मामले पर कोई टिप्पणी देने से इनकार कर दिया.
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दोनों तरफ से जारी है हमला
ताजा घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का यह चौथा हफ्ता है. इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे अभियानों में नरमी आने का संकेत देते हुए कहा था कि ईरान ने अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हमलों पर 7 दिनों के विराम का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इस अवधि को बढ़ाकर 10 दिन यानी 6 अप्रैल तक करने का फैसला किया, हालांकि, अमेरिका और इजरायल की सेनाओं की तरफ से हमले अभी भी जारी हैं.
प्रमुख सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना
इस बीच, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शुक्रवार (27 मार्च) तड़के ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4’ की 83वीं वेव लॉन्च कर दी. इस ऑपरेशन के तहत, पूरे क्षेत्र में स्थित अमेरिका और इजरायल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को उन्नत मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया. क्षेत्र में लगातार बदलती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को उन मीडिया रिपोर्टों के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया है, जिनमें अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के वरिष्ठ नेतृत्व अधिकारियों की हत्या की योजनाओं का जिक्र किया गया है.
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सामने रखी रिपोर्ट
प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन अधिकारियों में संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची शामिल हैं. प्रेस टीवी के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को संबोधित एक आधिकारिक पत्र में, हत्या की इन कथित योजनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है.
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