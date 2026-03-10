By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति लाने वाले पहले अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी का परिवार अब कहां है
खुमैनी परिवार की जड़ें भारत से भी जुड़ी हैं. उनके दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में पैदा हुए थे. 19वीं सदी में वे ईरान चले गए, लेकिन परिवार अब पूरी तरह ईरानी पहचान में है. आज के संकटकाल में, ईरान-इजरायल युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के बीच खुमैनी परिवार प्रतीकात्मक महत्व रखता है.
अमेरिका इजरायल पर ईरान की ओर से जबरदस्त पलटवार जारी है. ईरान की सुप्रीम लीडर की हत्या से शुरू हुए इस युद्ध को दस दिन बीत चुके हैं. अभी तक अयातुल्ला अली खामेनेई को दफनाने की कोई अधिकारिक सूचना नहीं है. ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी थे, जिन्हें ईरान की इस्लामी क्रांति (1979) का जनक माना जाता है. फिलहाल अली खामेनेई के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं पहले सुप्रीम लीडर रुहोल्लाह का परिवार अब कहां है.
पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी का परिवार आज भी ईरान की राजनीति और धार्मिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि वे सत्ता के मुख्य केंद्र से दूर रहते हैं. खुमैनी का निधन 3 जून 1989 को हुआ था, लेकिन उनकी विरासत उनके वंशजों में जीवित है. वर्तमान में खुमैनी परिवार मुख्य रूप से ईरान में ही निवास करता है, खासकर तेहरान और क़ुम शहरों में.
खुमैनी की पत्नी और बेटों का निधन
खुमैनी की पत्नी खदीजा साक़फ़ी का निधन हो चुका है. उनके दो बेटे थे मुस्तफ़ा खुमैनी (1977 में इराक में संदिग्ध मौत) और अहमद खुमैनी (1995 में मौत). दोनों की मौत को लेकर अफवाहें रही हैं, लेकिन परिवार अब उनके पोते-पोतियों के माध्यम से सक्रिय है. खुमैनी के लगभग 15 पोते-पोतियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हसन खुमैनी (Hassan Khomeini, जन्म 1972) हैं.
हसन अहमद खुमैनी के बेटे हैं और वे ईरान के सबसे प्रमुख वंशज माने जाते हैं.हसन खुमैनी तेहरान के दक्षिणी हिस्से में स्थित रुहोल्लाह खुमैनी के मकबरे (Mausoleum of Ruhollah Khomeini) के ट्रस्टी और केयरटेकर हैं. यह पद 1995 से उनके पास है, जहां उनके दादा और पिता दोनों दफन हैं. यह मकबरा ईरान में एक प्रमुख धार्मिक और प्रतीकात्मक स्थल है, जहां लाखों लोग आते हैं.
एक बेटे धर्मगुरू
हसन शिया धर्मगुरु हैं और अपेक्षाकृत मॉडरेट विचारधारा के लिए जाने जाते हैं. वे सुधारवादी नेताओं जैसे पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी और हसन रूहानी से जुड़े रहे हैं. 2009 के चुनाव विवाद और महसा अमीनी की मौत (2022) के बाद विरोध प्रदर्शनों में उन्होंने कभी-कभी शासन की आलोचना की है, लेकिन वे इस्लामी गणराज्य के प्रति वफादार बने हुए हैं.
मार्च 2026 में अयातुल्लाह अली खमेनी की मौत के बाद हसन खुमैनी का नाम सुप्रीम लीडर के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा में भी रहा. कई विश्लेषक उन्हें एक पुल के रूप में देखते हैं, जो क्रांतिकारी विरासत को बनाए रखते हुए सुधार ला सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला एक्सपर्ट्स की असेंबली (Assembly of Experts) के जरिए लिया गया.
ईरान में ही सक्रिय
हसन की पत्नी सैय्यदा फातिमा हैं और उनके चार बच्चे हैं. वे तेहरान में रहते हैं. अन्य प्रमुख वंशजों में अली अहमद खुमैनी (Ali Ahmad Khomeini) और यासर खुमैनी शामिल हैं, जो ईरान में ही सक्रिय हैं. कुछ वंशज क़ुम शहर में शिया सेमिनरी में पढ़ते या पढ़ाते हैं. परिवार का अधिकांश हिस्सा ईरान में रहता है, कोई प्रमुख निर्वासन की खबर नहीं है. कुछ दूर के रिश्तेदार विदेश में हो सकते हैं, लेकिन मुख्य परिवार ईरान में स्थापित है.
