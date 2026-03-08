By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कतर के बाद कुवैत के इस फैसले से बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन! अब क्या करेंगे शहबाज?
Pakistan News: मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के बाद अब वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ा भूचाल आ गया है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कुवैत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने तेल उत्पादन में भारी कटौती का एलान किया है.
Israel Iran War News: मिडल ईस्ट में जारी तनाव अब एक बड़े वैश्विक आर्थिक संकट का रूप लेता जा रहा है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी है. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रमुख तेल उत्पादक देश अपनी सुरक्षा और व्यापार रणनीति को देखते हुए तेल के उत्पादन और निर्यात में कटौती कर रहे हैं.
कतर के बाद अब कुवैत ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए तेल उत्पादन घटाने का एलान कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं.
कुवैत का फैसला
7 मार्च को कुवैत की सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने घोषणा की कि वह कच्चे तेल के उत्पादन में कमी कर रही है. कुवैत का कहना है कि यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते युद्ध के खतरों और सुरक्षा कारणों से लिया गया है. सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है.
यह समुद्र का वह संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है. ईरान और ओमान के बीच स्थित इस रूट पर जहाजों की आवाजाही अब सुरक्षित नहीं रह गई है. कुवैत ने साफ किया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, यह कटौती जारी रहेगी.
वैश्विक बाजार पर असर
कुवैत दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है. फरवरी के आंकड़ों के अनुसार, कुवैत हर दिन लगभग 26 लाख बैरल तेल निकाल रहा था. जब इतना बड़ा खिलाड़ी उत्पादन घटाता है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं.
कुवैत अकेला नहीं है. युद्ध के कारण इराक में भी रोजाना 15 लाख बैरल उत्पादन कम हो चुका है. वहीं, कतर ने पहले ही अपनी गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो संयुक्त अरब अमीरात भी अगला कदम उठा सकता है.
पाकिस्तान पर दोहरी मार
इस पूरे संकट में सबसे बुरी हालत पाकिस्तान की नजर आ रही है. पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है और उसके पास तेल का स्टॉक भी बहुत कम बचा है. उसके लिए मुसीबत दो तरफा है.
कतर का झटका
पाकिस्तान की 99% गैस कतर से आती है. कतर ने फोर्स मेज्योर यानी आपातकालीन स्थिति का हवाला देते हुए पाकिस्तान को गैस सप्लाई रोकने का नोटिस दे दिया है. इससे पाकिस्तान में बिजली और उद्योगों का संकट खड़ा हो गया है.
कुवैत की कटौती
पाकिस्तान अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा करीब 40-60 हजार बैरल तेल प्रतिदिन कुवैत से खरीदता है. अब कुवैत द्वारा उत्पादन घटाने से पाकिस्तान को या तो तेल मिलेगा नहीं, या फिर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से बहुत ऊंचे दामों पर तेल खरीदना पड़ेगा.
मिडिल ईस्ट का यह युद्ध सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह लोगों की जेब और घरों की बिजली तक पहुंच गया है. यदि होर्मुज स्ट्रेट जैसा रणनीतिक रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है, तो दुनिया को एक बड़े एनर्जी क्राइसिस के लिए तैयार रहना होगा. पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह स्थिति उनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पटरी से उतार सकती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें