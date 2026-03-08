Hindi World Hindi

Israel Iran War Middle East Crisis Us Iran War Trump Warning Uae Qatar Alert

मिडिल ईस्ट में मचने वाली है भारी तबाही! ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने दी वार्निंग, UAE-कतर ने जारी किया अलर्ट

मिडिल ईस्ट इस समय एक भारी तबाही के मुहाने पर खड़ा है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों में हड़कंप मचा दिया है.

Israel Iran War: मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता केवल तबाही की ओर जाता दिख रहा है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय संघर्ष ने अब एक ऐसा खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक असंभव थी. हालिया घटनाक्रमों ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को हिला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े सैन्य संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है.

तनाव की ताजा लहर तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर स्थित एक प्रमुख मीठे पानी के विलवणीकरण संयंत्र को निशाना बनाया. यह हमला केवल सैन्य नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी गंभीर है क्योंकि इसने लगभग 30 गांवों की जलापूर्ति को ठप कर दिया है.

ईरान ने दी चेतावनी

ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इसे अमेरिका का हताशापूर्ण अपराध करार दिया है. ईरान का तर्क है कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर अमेरिका ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है और एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका से जुड़े नए ठिकानों की पहचान कर रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप क्या बोले?

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से आग में घी डालने का काम किया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताहांत ईरान पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि ईरान के नए क्षेत्रों को पूर्ण विनाश के लिए चिन्हित कर लिया गया है.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि पिछले एक साल में दुनिया ने अमेरिका की असली ताकत देखी है. उन्होंने ईरान की संचार और दूरसंचार व्यवस्था को ध्वस्त करने का दावा करते हुए तंज कसा कि उन्हें नहीं पता कि ईरानी नेतृत्व अब आपस में संवाद कैसे करेगा. ट्रंप का यह रुख दिखाता है कि अमेरिका अब कूटनीति के बजाय पूर्ण सैन्य दबाव की नीति पर चल रहा है.

खाड़ी देशों में हाई अलर्ट

युद्ध की आहट ने पड़ोसी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय ने मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है. वहीं, कतर ने नागरिकों के मोबाइल पर अलर्ट जारी कर सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है.

इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में निकासी की अंतिम चेतावनी जारी की है, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है. यदि यह तनाव और बढ़ता है, तो यह केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है.