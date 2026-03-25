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ईरान-अमेरिका की जंग में 'चाचा चौधरी' बनने चला था पाकिस्तान, मुस्लिम देश ने जड़ दिया जोरदार तमाचा

Israel Iran War Latest News: ईरान ने पाकिस्तान के मुंह पर यह तमाचा ठीक उस समय जड़ा है जब जंग में वह मीडिएटर बनकर समझौता कराने में जुटा हुआ था.

Published date india.com Updated: March 25, 2026 3:02 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Israel Iran War Latest News

Israel Iran War Latest News: ईरान-इजरायल की जंग से दुनिया के कई देश सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. पाकिस्तान भी इनमें से एक है. पाकिस्तान एक तरफ ईरान-अमेरिका के बीच मीडिएटर (Mediator) बनकर समझौता कराने में जुटा है. वहीं, दूसरी ओर ईरान से उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है. पाकिस्तान के जहाज को ईरान होर्मुज से गुजरने नहीं दे रहा. ईरान ने एक अधिकारी अलीरेजा तंगसिरी ने एक्स पर यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने पाकिस्तान के कंटेनर जहाज सेलेन (SELEN) को लौटा दिया है.

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ईरानी फोर्स ने पाकिस्तानी जहाज को क्यों रोका?

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने बताया कि जहाज ‘सेलेन’ (SELEN) को इसलिए आगे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उसने जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था. IRGC नौसेना के कमांडर अलीरेज़ा तंगसिरी ने कहा कि जहाज को ‘कानूनी नियमों का पालन न करने और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति न होने के कारण वापस भेज दिया गया.’


उन्होंने कहा, ‘इस जलमार्ग से किसी भी जहाज के गुजरने के लिए ईरान के समुद्री प्राधिकरण के साथ पूरा तालमेल होना ज़रूरी है.’ उन्होंने कहा कि इस तरह के नियंत्रण लागू करना, इस रणनीतिक रूप से अहम समुद्री रास्ते पर ईरान की मज़बूत पकड़ को दिखाता है.

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पाकिस्तान के जहाज में था क्या?

शिपिंग डेटा से पता चलता है कि SELEN को आखिरी बार लगभग 14 घंटे पहले फारस की खाड़ी में देखा गया था, जब वह माल लेकर कराची की ओर जा रहा था. इसके 27 मार्च को वहां पहुंचने की उम्मीद थी. सेंट किट्स और नेविस के झंडे के नीचे चल रहा यह जहाज, माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए खाद्य सामग्री ले जा रहा है. यह घटना इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस प्रस्ताव के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी करने की पेशकश की थी.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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