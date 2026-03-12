Hindi World Hindi

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी फेल? सऊदी-UAE का मास्टरस्ट्रोक, तेल सप्लाई के लिए बनाए दो रास्ते

इजरायल-ईरान युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है. मिडिल ईस्ट में इस बढ़ते तनाव के बीच दुनिया को तेल संकट से बचाने की कमान अब इन दो पाइपलाइन्स के हाथों में है.

Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध ने दुनिया की नब्ज थाम ली है. ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी इस जंग का सबसे बुरा असर वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ा है. दरअसल, दुनिया का करीब 20 से 30 प्रतिशत तेल होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है.

ईरान ने इस रास्ते को बंद करने और वहां समुद्री बारूद बिछाने की धमकी दी है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत और महंगाई का डर बैठ गया है. ऐसे में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की दो पाइपलाइनें पूरी दुनिया के लिए लाइफलाइन बनकर उभरी हैं.

क्या है संकट और क्यों है खतरा?

सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के प्रमुख अमीन नासिर का कहना है कि यह तेल इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा संकट है. ईरान ने होर्मुज के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर दी हैं. इतना ही नहीं, अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के उन 10 जहाजों को तबाह कर दिया है जो समुद्र में माइंस बिछा रहे थे.

सऊदी और UAE का ‘प्लान-बी’

इस तनाव की वजह से इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों का तेल और गैस उत्पादन ठप होने की कगार पर है. कतर, जो दुनिया की 20% प्राकृतिक गैस सप्लाई करता है, वहां भी काम प्रभावित हुआ है. जब समुद्र का रास्ता खतरनाक हो जाए, तो जमीन के नीचे बिछी पाइपलाइनें ही एकमात्र सहारा बचती हैं. फिलहाल दो मुख्य रास्ते दुनिया की मदद कर रहे हैं.

सऊदी की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन

यह पाइपलाइन करीब 746 मील लंबी है. यह सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से (जहां तेल के कुएं हैं) से शुरू होकर पश्चिमी तट पर स्थित यानबू बंदरगाह तक जाती है. यह पाइपलाइन तेल को सीधे लाल सागर तक पहुंचा देती है. यहां से जहाज बिना होर्मुज के खतरे में फंसे सीधे ग्लोबल मार्केट में जा सकते हैं. अरामको का लक्ष्य इस पाइपलाइन से प्रतिदिन 70 लाख बैरल तेल भेजने का है, जिसमें से 50 लाख बैरल सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार को मिलेगा.

UAE की हबशान-फूजैरा पाइपलाइन

संयुक्त अरब अमीरात ने भी एक खास इंतजाम किया है. उनकी पाइपलाइन अबू धाबी से शुरू होकर सीधे ओमान की खाड़ी में मौजूद फूजैरा बंदरगाह तक जाती है. यह रोजाना करीब 18 लाख बैरल तेल सप्लाई कर सकती है, जिससे जहाजों को ईरान के पास वाले खतरनाक रास्ते पर नहीं जाना पड़ता.

क्या ये पाइपलाइनें काफी हैं?

जानकारों का मानना है कि ये पाइपलाइनें मरहम का काम तो कर सकती हैं, लेकिन पूरी समस्या का इलाज नहीं हैं. समुद्र के बड़े टैंकर जहाजों के मुकाबले पाइपलाइन से कम तेल निकलता है. अभी भी लगभग 1 करोड़ बैरल तेल फारस की खाड़ी में फंसा हुआ है.

ईरान का पलटवार

ईरान ने भी अपनी नाकेबंदी से बचने के लिए जास्क बंदरगाह तक पाइपलाइन बनाई है. वहीं दूसरी तरफ, उसने ड्रोन हमलों से खाड़ी देशों की रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है. हाल ही में अबू धाबी की रुवाइस रिफाइनरी को ड्रोन हमले के बाद बंद करना पड़ा.

आपकी जेब पर क्या होगा असर?

युद्ध शुरू होने के बाद से ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मानक, की कीमतों में 27% तक की उछाल देखी गई है. इस हफ्ते तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव रहा. सोमवार को जो तेल 117 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वह बुधवार को गिरकर करीब 88.75 डॉलर पर आ गया है. वहीं आज यानी गुरुवार को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्रेंट क्रूड ऑयल की एक बैरल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई. बाजार इस बात पर नजर रखे हुए है कि यह युद्ध कितना लंबा खिंचेगा.

दुनिया पर मंडरा रहा बड़ा खतरा!

बहरहाल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है. फिलहाल सऊदी और यूएई की पाइपलाइनें दुनिया की आधी समस्या सुलझा रही हैं, लेकिन अगर युद्ध और भड़का, तो दुनिया को एक ऐसे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है जो दशकों में नहीं देखा गया.