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Israel Iran War Spain Pm Pedro Sanchez Sticker On Missile Viral Photo Donald Trump

ईरान अपनी मिसाइलों पर इस देश के PM की लगा रहा तस्वीर, ये देखकर ट्रंप का भड़कना तय!

Israel Iran War Update: ईरान और इजरायल के बीच जारी विनाशकारी युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है.

Iran Missile Spain PM Photo: जंग के बीच अक्सर ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आती हैं, जो दुनिया को हैरान कर देती हैं और कूटनीति के नए समीकरणों को जन्म देती हैं. वर्तमान में ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी भीषण संघर्ष के दौरान एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई है.

यह तस्वीर ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक बेस की बताई जा रही है. तस्वीर में एक ईरानी जवान को एक विशाल बैलिस्टिक मिसाइल पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के चेहरे वाला स्टिकर चिपकाते हुए देखा जा सकता है. यह घटना जितनी अजीब है, इसके पीछे के राजनीतिक तार उतने ही गहरे और दिलचस्प हैं.

क्यों मिसाइल पर चमके स्पेनिश प्रधानमंत्री?

ईरान जैसे देश में, जहां पश्चिमी नेताओं को अक्सर शत्रुता की दृष्टि से देखा जाता है, वहां स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की तस्वीर का सम्मान के साथ मिसाइल पर लगाया जाना एक असाधारण घटना है. इसका मुख्य कारण सांचेज का वह साहसी और स्पष्ट रुख है, जो उन्होंने हाल ही में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के खिलाफ अपनाया.

जब पश्चिमी जगत के ज्यादातर देश या तो इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे या चुप्पी साधे हुए थे, तब पेड्रो सांचेज उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने खुलकर इस जंग की आलोचना की. उन्होंने इन हमलों को न केवल गलत बताया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा करार दिया.

सांचेज के इस बयान को ईरान में जबरदस्त समर्थन मिला और वहां की जनता व सेना ने इसे अपने पक्ष में एक मजबूत नैतिक जीत के रूप में देखा. IRGC के जवानों द्वारा मिसाइलों पर उनके स्टिकर लगाना इसी आभार और खुशी को व्यक्त करने का एक अनूठा, हालांकि विवादास्पद तरीका है.

इस वायरल तस्वीर के कूटनीतिक मायने

यह तस्वीर केवल युद्ध के मैदान की एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि यह कई बड़े संकेत देती है. ईरान इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग महसूस कर रहा है. ऐसे में पश्चिमी दुनिया का कोई भी नेता, जो उनके पक्ष में या युद्ध के खिलाफ बोलता है, वह ईरान के लिए किसी नायक से कम नहीं है. यह दिखाता है कि ईरान अब यूरोप के भीतर भी अपने वैचारिक समर्थकों को ढूंढ रहा है.

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पेड्रो सांचेज के लिए जटिल स्थिति

स्पेनिश पीएम के लिए यह स्थिति काफी असहज हो सकती है. उन्होंने मानवीय आधार पर युद्ध की आलोचना की थी, लेकिन अब उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उन मिसाइलों पर किया जा रहा है जिनका लक्ष्य उनके ही सहयोगियों के ठिकाने हो सकते हैं.

जंग के ताजा हालात

ईरान और अमेरिका-इजरायल गठबंधन के बीच छिड़ा यह विनाशकारी युद्ध अब अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है. स्थिति पल-पल बिगड़ती जा रही है. अमेरिका और इजरायल की वायुसेना लगातार ईरान के सामरिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है. इन हमलों का मुख्य निशाना ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और उसके परमाणु-संबंधित बुनियादी ढांचे बताए जा रहे हैं.

Breaking: ⚡️ IRGC fighter. Pedro Sánchez stickers. On a ballistic missile. Filmed it. Shared it. Done. Follow @iranwarpulse for more breaking Iranian war news. #Iran #Spain #IRGC pic.twitter.com/CB7DFDzCir — Iran War Pulse (@iranwarpulse) March 23, 2026

कई देशों पर आर्थिक मार

दूसरी ओर, ईरान भी शांत नहीं बैठा है. उसकी ओर से किए जा रहे जोरदार पलटवार ने क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है. इस युद्ध का सबसे भयावह आर्थिक असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के रूप में सामने आया है. गौरतलब है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है.

इस महत्वपूर्ण मार्ग के बंद होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट गई है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर के देशों में ईंधन और गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. यदि यह गतिरोध जल्द समाप्त नहीं हुआ, तो दुनिया एक बड़े आर्थिक अवसाद की ओर बढ़ सकती है.