कौन हैं अलीरेजा अराफी? जो बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, खामेनेई से कैसे रिश्ते थे
Israel Iran War: खामेनेई की मौत के बाद अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया है. जानिए उनके बारे में और ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद कैसे काम करती है?
ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से चर्चा चल रही थी कि अब ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा? शाम होते इसकी तस्वीर भी साफ हो गई और वरिष्ठ धर्मगुरु अलीरेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर के तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्हें अंतरिम नेतृत्व परिषद में एक जुरिस्ट सदस्य बनाया गया है, जो तब तक सर्वोच्च नेता की भूमिका निभाएगी जब तक संविधान के मुताबिक नए स्थायी नेता का चयन नहीं हो जाता. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं अलीरेजा अराफी के बारे में और अंतरिम नेतृत्व परिषद कैसे काम करता है?
कैसे काम करती है अंतरिम नेतृत्व परिषद?
ईरान के संविधान के अनुसार, सुप्रीम लीडर के पद खाली होने पर एक अंतरिम परिषद जिम्मेदारी संभालती है. इस परिषद में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और गार्जियन काउंसिल का एक वरिष्ठ धर्मगुरु शामिल होता है. यही समूह बड़े फैसले लेता है और देश में प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है. अंतिम रूप से नए सर्वोच्च नेता का चयन ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ करती है, जो 88 सदस्यों का धार्मिक निकाय है. इस संस्था के पास देश की राजनीतिक व्यवस्था, सेना और प्रमुख संस्थानों पर अंतिम अधिकार होता है. मौजूदा हालात में यह प्रक्रिया न सिर्फ राजनीतिक बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता की भी परीक्षा मानी जा रही है.
कौन हैं अली रेजा अराफी?
67 वर्षीय अली रेजा अराफी को ईरान की धार्मिक और शैक्षणिक व्यवस्था में प्रभावशाली चेहरा माना जाता है. वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और 2019 में गार्जियन काउंसिल के सदस्य भी रहे. गार्जियन काउंसिल वही संस्था है जो चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद से पारित कानूनों की समीक्षा करती है. अराफी देशभर में फैली इस्लामी सेमिनरी व्यवस्था के प्रमुख भी हैं और अल-मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अगुवाई कर चुके हैं, जहां देश-विदेश से धर्मगुरुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है. उन्हें खामेनेई के करीबी और भरोसेमंद चेहरों में गिना जाता रहा है.
40 दिन का शोक, कैसे हैं हालात
खामेनेई की मौत के बाद ईरान सरकार ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है. शिया परंपरा में 40 दिन का शोक एक अहम धार्मिक रस्म मानी जाती है, जिसमें श्रद्धांजलि, दुआ और धार्मिक सभाएं आयोजित की जाती हैं. इसी दौरान भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में भी 40 दिन का शोक मनाए जाने की खबर है, क्योंकि वहां उनके परिवार से जुड़ा ऐतिहासिक संबंध बताया जाता है. हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी इस घटना का भावनात्मक असर वहां के लोगों पर दिख रहा है.
ट्रंप ने क्या कहा?
इस घटनाक्रम के बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देकर कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा, जब तक क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो जाती. उन्होंने ईरान की सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों से हथियार डालने की अपील भी दोहराई है. मध्य पूर्व में पहले से चल रहे तनाव के बीच यह घटनाक्रम हालात को और जटिल बना सकता है. आने वाले दिनों में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का फैसला और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दिशा तय करेगी कि ईरान किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा.
