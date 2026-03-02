  • Hindi
  • World Hindi
  • Israel Iran War Us Soldiers Killed Iran War Khamenei Death Updates

ईरान के साथ युद्ध में अब तक अमेरिका को हुआ कितना नुकसान? सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

मध्य-पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. शनिवार को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद स्थिति और भी विस्फोटक हो गई है.

Published date india.com Published: March 2, 2026 8:22 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
ईरान के साथ युद्ध में अब तक अमेरिका को हुआ कितना नुकसान? सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा
AI Image

Israel Iran War: मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष ने उस वक्त एक विनाशकारी मोड़ ले लिया जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की. अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, इस युद्ध में अब तक 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

यह पहला अवसर है जब अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध चल रहे इस सीधे सैन्य टकराव में अपने सैनिकों के हताहत होने की बात स्वीकार की है. इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत शनिवार को हुई, जब अमेरिका और इजरायल ने एक साझा सैन्य अभियान के तहत ईरान पर भीषण हमले किए.

शनिवार को हमले में खामेनेई की मौत

इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना था. इजरायली सेना द्वारा जारी किए गए वीडियो साक्ष्यों के अनुसार, इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी गई है.

तेहरान के प्रशासनिक क्षेत्रों, जहां महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें स्थित हैं, को मिसाइलों और हवाई हमलों से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में अब तक 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर और राजनीतिक नेता शामिल हैं.

ईरान का पलटवार

अपने सर्वोच्च नेता की मौत के बाद ईरान ने इसे एक अघोषित युद्ध करार दिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने घोषणा की है कि देश का नेतृत्व परिषद अगले 1-2 दिनों में नए सर्वोच्च नेता का चुनाव करेगा. फिलहाल, अयातल्ला अलीरेजा अराफी को अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है.

ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल और खाड़ी देशों में स्थित ठिकानों पर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं. इन हमलों का असर इजरायल के भीतर भी देखा जा रहा है. तेल अवीव शहर में मिसाइल इंटरसेप्शन के कारण लगातार धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं. बेइत शेमेश में एक सिनागॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) पर हुए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जिससे इजरायल में कुल मौतों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इजरायल का रुख क्या?

इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान के जवाबी हमलों से पीछे हटने वाला नहीं है. इजरायली रक्षा अधिकारियों के अनुसार, जब तक ईरान की सैन्य क्षमता और उसके नेतृत्व को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता, तब तक यह अभियान जारी रहेगा. इजरायल का मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके कमांड सेंटरों को तबाह करना है.

मध्य-पूर्व बारूद के ढेर पर

अमेरिका की सीधी भागीदारी और उसके सैनिकों की मौत ने इस संघर्ष को वैश्विक संकट में बदल दिया है. जहां एक ओर ईरान अपने नेतृत्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इजरायल और अमेरिका इस क्षेत्र के समीकरणों को पूरी तरह बदलने पर आमादा हैं.

आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि क्या यह संघर्ष एक पूर्ण विश्व युद्ध का रूप लेगा या कूटनीति के माध्यम से इसे शांत किया जा सकेगा. फिलहाल, पूरा मध्य-पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.