Video: कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश, ईरान ने मार गिराने का किया दावा, भीषण होती जा रही जंग

Israel Iran War News: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग भीषण होती जा रही है. सोमवार को कुवैत में अमेरिका का F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया. ईरान ने इस जेट को मार गिराने का दावा किया है.

Image- Social Media

Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव है. इस जंग की जद में कई खाड़ी देश आ चुके हैं. दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं. इसी बीच सोमवार को सुबह कुवैत में एक अमेरिकन F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया.

कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बाद में बताया कि कई अमेरिकी जेट गिरे हैं. क्रैश हुए अमेरिकी फाइटर जेट की कुल संख्या अभी पता नहीं है. हालांकि आसमान से गिरते हुए जेट की एक वीडियो सामने आई है. एक ऑफिशियल बयान में, कुवैत के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कन्फर्म किया कि दिन में पहले कई यूएस मिलिट्री जेट क्रैश हुए और कहा कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं.

पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला गया

प्रवक्ता ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू प्रोसेस तुरंत शुरू किए गए, जिसके बाद क्रू को निकाला गया और मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. उनकी हालत स्थिर बताई गई. मंत्रालय ने कहा कि घटना के हालात के बारे में अमेरिकी सेना के साथ सीधा कोऑर्डिनेशन किया गया था और जॉइंट टेक्निकल उपाय किए गए थे.

क्रैश के कारण पता लगाने के लिए जांच

अधिकारी क्रैश के कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी रखे हुए हैं, साथ ही लोगों से जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करने की अपील की है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार सुबह के वीडियो में क्रैश होता दिख रहा जेट शायद पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरी से टकराने के बाद फ्रेंडली फायर का शिकार हुआ होगा. हालांकि, कुवैत ने बाद में कन्फर्म किया कि एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे, जिससे ये दावे पक्के नहीं हैं.

माना जा रहा फ्रेंडली फायर की घटना

पैट्रियट जैसे सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने से पहले दोस्त या दुश्मन की पहचान करने के लिए एडवांस्ड रडार और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन पर निर्भर करते हैं. फ्रेंडली फायर की घटनाएं, भले ही शर्मनाक और चिंता की बात हों, लेकिन गंभीर लड़ाई के समय में ये आम बात हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में कहा जा रहा है कि फाइटर जेट क्रैश होने से पहले तेजी से नीचे गिर रहा था और अलग फुटेज में पायलट को बाहर निकलने के बाद भी दिखाया गया है. कुवैत इंटीग्रेटेड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कंपनी ने कहा कि एयरक्राफ्ट का मलबा मीना अल अहमदी रिफाइनरी के अंदर गिरा, जिससे दो वर्कर घायल हो गए. घटना के बाद इमरजेंसी टीमों को मौके पर तैनात किया गया.

ईरान ने किया मार गिराने का दावा

वहीं, ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकन F-15 फाइटर जेट को उन्होंने मारा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सेना का कहना है कि उसने कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया है. इस दौरान फाइटर जेट भी मार गिराया.

