Israel ने Hamas के ठिकानों को निशाना बनाया, एयर स्ट्राइक का ताजा वीडियो जारी किया, 100 से अधिक इजराइली बंधक

Israel, Hamas,Palestine, Gaza: इज़राइल की सेना (Israel Army) ने गाजा में हमास के ठिकानों (Hamas locations) को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों का वीडियो ( airstrikes video) जारी किया है. इजरायल की एयरफोर्स Swords of Iron के तहत हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाना जारी किए हुए हैं. इजरायली जवाबी हमले में गाजा की इमारतें जमींदोज हो गईं.

हमास ने इजरायल के खिलाफ ‘ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड (Operation Al Aqsa Flood)’ घोषित किया था.

इज़राइल पीएम कार्यालय के मुताबिक, सुरक्षा कैबिनेट ने महत्वपूर्ण सैन्य कदम उठाते हुए “युद्ध की स्थिति” को मंजूरी दे दी है.

ताजा अपडेट के मुताबिक, इज़रायल ने गाजा में 100 से अधिक इज़रायलियों के पकड़े जाने की पुष्टि की है और बंधक वार्ता की रिपोर्टों से इनकार किया है.

IAF ने कहा, आतंक को निर्देशित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हमास आतंकवादी संगठन से संबंधित सैन्य मुख्यालयों पर हमला किया गया, साथ ही इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन से संबंधित सैन्य मुख्यालयों पर भी हमला किया गया, जिनका इस्तेमाल हाल के ऑपरेशनों के दौरान किया गया था.

हमास के आतंकवादियों ने शनिवार को अलसुबह से जब से गाजा से एक अप्रत्याशित हमले में हजारों रॉकेट से इजरायल पर दागे तब से 24 घंटे से अधिक समय बाद भी लड़ाई चल रही है. इजराइली सैनिकों ने रविवार को दक्षिणी इजराइल की सड़कों पर हमास लड़ाकों से लड़ाई की और जवाबी हमले किए, जिससे गाजा में इमारतें जमींदोज हो गईं, जबकि उत्तरी इज़राइल में लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के साथ थोड़े समय के हमलों ने व्यापक टकराव की आशंका पैदा कर दी.

