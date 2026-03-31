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'बॉर्डर पर बसा एक-एक घर तबाह कर देंगे...', 12 लाख बेघर, 1200 मार डाले, इजरायल ने तबाह कर डाला ये देश

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है. लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं.

Middle East War: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है. इजरायल (Israel) और हिजबुल्लाह (Hezbollah) के बीच चल रहे संघर्ष ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों को गहरे संकट में डाल दिया है. हालिया घटनाओं ने न केवल सैन्य स्थिति को बदला है, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी पूरी तरह प्रभावित कर दिया है.

इजरायल के रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक सख्त बयान देते हुए कहा कि सीमा के पास बसे गांवों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के खतरे को रोका जा सके. इस बयान के बाद क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल और गहरा गया है.

कई इलाकों से भागे लोग

जानकारी के मुताबिक, दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों से लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया था. इसके चलते लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जो इस संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है.

इस संघर्ष में अब तक हजारों हमले हो चुके हैं. ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बच्चे और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं.

इजरायल की रणनीति के तहत दक्षिणी लेबनान में एक “सुरक्षा क्षेत्र” बनाने की योजना सामने आई है. ये क्षेत्र लिटानी नदी तक फैला हो सकता है, जिससे सीमा के पास के इलाकों पर नियंत्रण मजबूत किया जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भविष्य में हमलों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है.

हिज्बुल्लाह भी दे रहा जवाब

वहीं, हिज्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई जारी रखी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संगठन ने हजारों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, जिससे इजरायल के कई हिस्सों में खतरा बढ़ा है. इस टकराव ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है. इस संघर्ष का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ा है. लोग अपने घर, रोजगार और सुरक्षित जीवन से दूर हो गए हैं. कई परिवार अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है.

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